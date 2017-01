El Patagónico - 06 enero 2017 Tips para una sonrisa perfecta La sonrisa es tu mejor carta de presentación y es la mejor herramienta para entablar relaciones. Para sacarle el mejor provecho, debes cuidar tu salud bucal y dental.

Cepillarse los dientes 3 veces al dia

Hay que cepillarse los dientes por lo menos 3 veces al día para evitar la formación de placa y sarro. El cepillo debe ser de cerdas suaves, con un mango recto y de cabeza pequeña. Cuando notes cerdas desgastadas o haya cumplido un mes, cambialo. Si no lo haces, la limpieza será deficiente, además de que podrías lastimar tus encías.



cuidado con las pastas abrasivas

Tené cuidado con las pastas dentales abrasivas, mejor cepilláte con bicarbonato de sodio, pero no lo hagas con demasiada frecuencia, porque puede dañar el esmalte dental.



no fumar

No fumes, tus dientes se manchan, además podes perderlos. Los fumadores son aproximadamente dos veces más propensos a perder dientes que los no fumadores.



visitar al dentista

Visitá al dentista cada 6 meses para que haga un chequeo del estado de tus dientes y realice una limpieza general. Si tenés algún problema de caries, sangrado de encías eventual, mal aliento o mal sabor de boca, visítalo cada tres o cuatro meses.



una manzana al dia

Comé una manzana al día: esta fruta ayuda a eliminar las manchas de los dientes. También podés comer apio, peras, zanahorias y chicles sin azúcar.



