El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 19 diciembre 2016 Tiro Federal ganó pero no le alcanzó y Argentinos Diadema sigue en la B En una jornada ventosa y con poco marco de público, el cuadro de Km 3 abrió la cuenta a los 33' iniciales por intermedio de Michael Castro. En el complemento, Maximiliano Pardo marcó un golazo desde tres cuartos de cancha a los 19', para que el plantel de la C luche contra el viento y pueda sacar el 2 a 1 por medio de Jaime Arias.

Hubo voluntad y triunfo, pero el 2 a 1 de Tiro Federal sobre Argentinos Diadema no le alcanzó al cuadro de Km 3 -había perdido en la ida 5 a 3- para poder acceder siquiera a la definición por penales. Y resignó la ilusión ayer, en una tarde ventosa, en el estadio municipal de Km 3.

En un partido con poco marco de público, y con viento a favor, Diadema estuvo muy relajado en la primera etapa. Y Tiro estuvo falto de decisión para probar desde lejos los reflejos de Claudio Soviers.

Sin embargo, y con poco esfuerzo, a los 13' un tiro libre fue la primera ocasión para Diadema, aunque Jorge "Coky" Aynol no llegó para conectar en el segundo palo.

De a poco, Tiro se animaba. En especial luego del tiro de esquina a los 17' de Uriel Sebastian, donde Soviers salió a cachetear la pelota en comba que rebotó en su ángulo izquierdo.

El arrojo de Tiro tuvo su premio a los 33', cuando Darío Curzio cruzó por derecha una asistencia al punto penal, donde Michael Castro sentenció la jugada.

La última de la primera etapa se iría con un cabezazo de Walter Contreras por encima del travesaño de Soviers.

En el complemento, Tiro debió hacer doble el esfuerzo porque esta vez el viento les jugó en contra de sus pretensiones.

Por ello, y desde todos los rincones de la cancha, fue Uriel Sebastian el encargado de llevar los hilos del ataque en el equipo de la C.

Pero a los 19', Maximiliano Pardo puso un freno a las ilusiones de Tiro, cuando desde tres cuartos de cancha y por medio de un tiro libre marcó un golazo para establecer la paridad parcial.

Tiro redobló los esfuerzos, fue pura entrega, para que dos minutos más tarde Jaime Arias se haga grande en el área rival y sentencie el 2 a 1, tras una asistencia del ingresado Cristian Sierra.

El "tirolense" tuvo un par de chances más, pero la expulsión de Matías Augustacci por doble amarilla a los 39' condicionó al equipo. El jugador se fue en compañía de su DT Alejandro Santander, quien también fue expulsado por el árbitro Pedro López.

En el final, quien vio la tarjeta roja sería Luciano Pardo, que luego se sumó a los festejos porque Diadema aseguró su permanencia en la segunda categoría del fútbol local.



SINTESIS



ARGENTINOS DIADEMA 1 - TIRO FEDERAL 2

Argentinos Diadema: Claudio Soviers; Ezequiel González, Luciano Pardo, Enzo Sáez y Cristian Miaich; Alejandro Soto, Gastón Melo, Ariel Pinto y Maximiliano Pardo; Jorge Aynol y Fernando Calculef. DT: Oscar Vázquez.

Tiro: Héctor Coronel; Matías Augustacci, Rubén Mareco, Gonzalo Terán y Elías Mendes; Walter Contreras, Emiliano Mendes, Michael Castro y Darío Curzio; Jaime Arias y Uriel Sebastian. DT: Alejandro Santander.

Gol PT: 33' Michael Castro (TF).

Goles ST: 19' Maximiliano Pardo (AD); 21' Jaime Arias (TF).

Cambios ST: 3' Cristian Sierra x Elías Mendes (TF); 25' Marcelo Ojeda x Melo (AD) y Jeremías Estivez x Contreras (TF).

Amonestados: Cristian Miaich, Ezequiel González, Gastón Melo, Maximiliano Pardo (AD); Rubén Mareco. Matías Augustacci, Walter Contreras (TF).

Incidencias ST: 39' expulsado por doble amarilla Matías Augustacci (TF) y Alejandro Santander (DT de Tiro); 48' roja directa por juego brusco para Luciano Pardo (AD).

Figura: Jaime Arias (TF).

Arbitro: Pedro López.

Cancha: estadio municipal de km 3 (local Diadema).



