El Patagónico | Deportes - 29 julio 2017 Tiro Federal y San Martín animan un duelo de líderes en el Inicial C

El partido que sostendrán esta tarde desde las 15, los punteros Tiro Federal y San Martín, será el que sobresale del programa de la sexta fecha del torneo Inicial C del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El encuentro, que se jugará en cancha de Unión San Martín Azcuénaga, será arbitrado por Lucas Sánchez, quien estará asistido por Raúl Brizuela y Ezequiel Tapia.

Ambos equipos vienen de ganar. Tiro goleó de visitante 3-0 a Universitario, mientras que San Martín derrotó 2-0 a Talleres Juniors.

De esa manera, ambos comparten la punta y el que gane hoy quedará como único puntero de la tercera categoría del fútbol de Comodoro Rivadavia. Mientras que si empatan, seguirán compartiendo la punta.

Por su parte, Manantiales Behr de Ciudadela, que marcha a tres puntos de la cima, recibirá a Caleta Córdova. Los primeros vienen de golear 5-2 a General Saavedra, mientras que los del "puerto" llegan de tener fecha libre, y se ubican últimos en la tabla con solo dos puntos.

El árbitro del partido en cancha de Ciudadela será Gabriel Brito, junto con Juan Carlos Quiroga y Maximiliano Selg, quienes serán los jueces de línea.

Además, Talleres y Saavedra irán esta tarde por la recuperación cuando se enfrenten en terreno "tallarín". Talleres suma tres unidades, mientras que Saavedra tiene seis y se ubica cuarto en el certamen.

Milton Haro será el encargado de impartir justicia en ese partido, quien estará acompañado desde las bandas por Roberto De la Fuente y Gabriel Jarpa.



PROGRAMA DE LA 6A. FECHA



Hoy (15:00 Primera – 13:00 Reserva)

- Tiro Federal vs San Martín.

Cancha: USMA.

Arbitro: Lucas Sánchez.

Asistentes: Raúl Brizuela y Ezequiel Tapia.



- Talleres vs General Saavedra.

Cancha: Talleres.

Arbitro: Milton Haro.

Asistentes: Roberto De la Fuente y Gabriel Jarpa.



- M.B. Ciudadela vs Caleta Córdova.

Cancha: Ciudadela.

Arbitro: Gabriel Brito.

Asistentes: Juan Carlos Quiroga y Maximiliano Selg.

Libre: Universitario.





