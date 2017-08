El Patagónico | Deportes | TORNEO INICIAL C - 22 agosto 2017 Tiro ganó en el puerto y es único puntero del Inicial C

Tiro Federal derrotó en la tarde de ayer como visitante por 1-0 a Caleta Córdova y con ese resultado quedó como único líder del torneo Inicial C de fútbol de Comodoro Rivadavia, tras completarse la octava fecha del certamen.

De esa manera, el equipo de barrio Cemento se ubica como absoluto puntero del certamen, dejando como escolta a General Saavedra, mientras que Caleta Córdova suma 5 unidades en siete presentaciones.

Esta fecha se había iniciado el último sábado con el triunfo de Saavedra sobre Universitario por 1-0, mientras que Manantiales Behr de Ciudadela y Talleres Juniors igualaron en un gol.



PANORAMA DE LA 8A. FECHA



Sábado

- General Saavedra 1 / Universitario 0.

- Manantiales Behr de Ciudadela 1 / Talleres Juniors 1.



Ayer

- Caleta Córdova 0 / Tiro Federal 1.

Libre: San Martín.



PROXIMA FECHA



- San Martín vs General Saavedra.

- Tiro Federal vs M.B. Ciudadela.

- Universitario vs Caleta Córdova.

Libre: Talleres Juniors.



Fuente: