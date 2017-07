Tiroteo en un cumpleaños dejó a un menor herido

Personal de la Seccional Quinta de policía recibió la información sobre el ingreso de un menor de 16 años al hospital Regional, quien presentaba una herida de bala en el muslo de su pierna por lo que decidieron comenzar a investigar las causas del hecho.

Según detallaron desde la comisaría a El Patagónico, el menor se encontraba en un cumpleaños en el edificio 80 del sector 8 de las "1008 Viviendas" del barrio 30 de Octubre, cuando un hombre a bordo de un Chevrolet Corsa gris bajó y comenzó a efectuar disparos sin mediar palabra.

Debido al tiroteo, el menor recibió un disparo en la pierna por lo que fue trasladado al nosocomio donde recibió la curaciones médicas y ya se encuentra fuera de peligro.

Los testimonios recabados en el lugar por personal policial no sumaron a la investigación ya que "no conocen al hombre ni al vehículo desde donde se disparó por lo que no hay indicios de quién pudo cometer este acto".