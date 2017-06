El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 15 junio 2017 Tobio: "siempre trabajé para ser titular, estaba esperando esta oportunidad" El zaguero central no fue parte ayer de los entrenamientos de Boca. Sin embargo, en rueda de prensa salió a despejar dudas sobre su ausencia, argumentando que decidió guardarse para rendir hoy de manera óptima en la práctica "xeneize", de cara al compromiso del sábado ante Aldosivi.

El zaguero central de Boca Juniors, Fernando Tobio, sostuvo que ayer no se entrenó para estar hoy "al cien por ciento", de cara al partido del sábado a las 17:45 ante Aldosivi, en Mar del Plata, por la 28va. fecha del torneo de fútbol de Primera División, que lo tiene como líder con cuatro puntos de ventaja sobre River Plate.

"Hoy (por ayer) preferí no entrenar para estar mañana (por hoy) al 100 por ciento. Me siento muy bien y ya estoy a disposición del entrenador. Si (Guillermo) Barros Schelotto lo dispone jugaré contra Aldosivi", aseguró Tobio durante la conferencia de prensa que brindó en la sala de prensa Antonio Carrizo, en Casa Amarilla.

"Estoy mucho mejor, ya no tengo dolor. Así que llego muy bien al partido del sábado. Siempre trabajé para ser titular. Estaba esperando esta oportunidad", agregó el defensor que le ganó la titularidad a Santiago Vergini.

Tobio, quien hasta el lunes trabajó diferenciado porque venía de una pubalgia y una molestia muscular en el aductor derecho (donde tenía una cicatriz de otro desgarro) y que ayer no pudo terminar la práctica, no se entrenó "solo por precaución".

Boca visitará a Aldosivi con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Tobio, Lisandro Magallán y Jonathan Silva; Fernando Gago, Wilmar Barrios (se reintegrará hoy) y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Dario Benedetto y Ricardo Centurión.

Tobio, cuyo préstamo de Palmeiras de Brasil vence el 30 de junio, sostuvo que le gustaría "quedarse en Boca", aunque aclaró que los dirigentes son "los que deciden".

"Quiero salir campeón y después veré qué pasa con mi futuro. No sé qué piensan los que definen, si quieren que me quede o me vaya", apuntó.

El ex Vélez además le dedicó unas palabras a su amigo Carlos Tevez, que juega en el fútbol chino. "Hablo casi todos los días con él. Me dijo que está ansioso, que quiere que salgamos campeones, como buen bostero que es. También me confió que se siente parte de este plantel", reveló.

A su turno, el lateral izquierdo Jonathan Silva también manifestó su deseo de quedarse en el club, pese a que su préstamo, sin cargo, de Sporting Lisboa de Portugal vence el 30 de junio. "Me siento cómodo en el club, quiero quedarme, pero no depende de mí", puntualizó.

Entre las novedades futbolísticas de ayer, el mediocampista uruguayo Rodrigo Bentancur se reincorporó -y estuvo entre los titulares ante la ausencia de Barrios- tras jugar el Mundial Sub 20 de Corea del Sur.

Sin embargo, el DT Guillermo Barros Schelotto mantendrá entre los once al colombiano Barrios, quien hoy se sumará al plantel -al igual que su compatriota Frank Fabra- luego de jugar dos amistosos con el seleccionado de su país.

El entrenador hoy hablará en conferencia de prensa, después de la práctica que realizará desde las 9.30 el plantel en Casa Amarilla, y seguramente confirmará el equipo con un solo cambio respecto del que le ganó a Independiente por 3-0: Centurión por "Junior" Benítez.

Justamente Centurión participó nuevamente de la práctica de fútbol formal y se mostró totalmente recuperado de la lesión que lo tuvo un mes fuera de las canchas desde el superclásico del 14 de mayo, y que le obligó a perderse los partidos ante Newell's Old Boys (1-0), Huracán (1-1) e Independiente (3-0).

El jugador había sufrido un desgarro del isquiotibial derecho, en la derrota por 3-1 ante River, que lo mantuvo alejado del primer equipo.

El plantel de Boca, líder del torneo con 56 puntos, cuatro más que su escolta River (52), viajará el viernes por la tarde rumbo a Mar del Plata para visitar el sábado a las 17.45 a Aldosivi, con el apoyo de 10.000 hinchas.

Es que el vicepresidente de Aldosivi, José Mosuzza, hoy confirmó que se venderán esa cantidad de plateas (norte y sur) en diálogo con TyC Sports.



