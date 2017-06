Todavía no se promulgó el tarifazo y ya tiene una factura de $4000

Si bien todavía el intendente de Comodoro Rivadavia Carlos Linares no promulgó el tarifazo de los servicios públicos, un usuario de SCPL que revisó sus facturas en el sitio "Pago Mis Cuentas", se mostró asombrado por dos facturas pendientes que hacen un total de $8161 del servicio eléctrico "no voy a pagarlas y que vengan los de la SCPL" desafió indignado.

El tarifazo aprobado por el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia que comenzará a hacerse efectivo a partir de este mes, con el primer incremento de un 37,5% en la electricidad y el segundo en agosto, será de un total 75% y el 60% fijado en agua y cloacas que también se facturará en dos tramos, sigue levantando temperatura entre los habitantes de la ciudad, que se vio afectada hace apenas dos meses por un temporal.

Un vecino indignado se comunicó con El Patagónico para denunciar el aumento de energía eléctrica que todavía no fue promulgado por el intedente de la ciudad Carlos Linares: "entré a 'Pago Mis Cuentas' y veo asombrado como tengo facturas pendientes de $4000 para junio y otros $4000 para julio, cuando la última vez pagué $2000. Esto es una estafa, vivo solo, por el saldo de pago parece que tengo toda la cuadra colgada de la luz", relata indignado el joven padre de una nena.

El joven de 28 años no sale de su asombro y enumera los artefactos electrónicos y el uso que le da a cada uno: "tengo heladera, equipo de música, calentador eléctrico y una pava. El lavarropa que tengo lo uso los sábados nada más. Yo llego con lo justo a fin de mes, de vez en cuando me doy un gusto, pero si tengo que pagar este monto, ni una birra me puedo tomar".

El indignado vecino asegura que no pagará las facturas de electricidad y ofuscado arremete: "tampoco voy a dejar que me corten el servicio. Lo lamento por los empleados de la SCPL, pero los voy a estar esperando, esto es un robo, una estafa y eso que yo vivo solo y de vez en cuando viene mi hija. No me quiero imaginar una familia de cuatro integrantes, lo que tendrá que pagar. Todo se va a pique y te vienen con este tarifazo. Están todos locos, no piensan en la gente a la hora de votar estas ridiculeces".