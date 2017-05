"Todavía tengo un metro y medio de barro en mi casa"

Luis Alberto Tonelli, hace diez años vive en el corazón del barrio Juan XXIII, el temporal que azotó a la ciudad lo dejó con "lo puesto" y a más de un mes de la tragedia todavía no consigue adonde ir. "Llegué a dormir en la Terminal y ahora busco un subsidio para pagar un alquiler, nadie me responde y en casa perdí todo".

Luís Alberto Tonelli, más conocido como "el Colo" por sus allegados vive hace diez años en el corazón del barrio Juan XXIII hace un tiempo atrás se metió en un préstamo para pagar su casa propia y vivía en el mismo terreno con familiares. La tormenta, que dejó a media ciudad sumida en el barro lo dejó en la calle de la noche a la mañana.

"Mi casa está en Carrero Patagónico y Juana Azurduy, todavía esta tapada con un metro y medio de barro y todas mis cosas siguen flotando, la cama, la heladera, todo", señala Luís. A pesar de la gravedad de su casa asegura que no recibió aún asistencia alguna, "por mis propios medios fui a buscar a la gente de Habitat de Nación y me encontré que no eran más que voluntarios como cualquiera de nosotros llenando encuestas, no me podían solucionar nada".

En cuanto, al área de Desarrollo Humano y Familia, indicó que "Ni Marcelo Rey ni la sra Gandini me concedieron entrevista, cuando me dijeron no están en la oficina porque están en el Predio hasta allá fui y nada", dijo.

La prioridad para el vecino, ahora es conseguir un subsidio que le permita pagar un alquiler. "Yo tengo que seguir pagango el préstamo que saque para construir mi casa que ahora esta tapada de barro, al banco eso no le importa tengo que pagar y cómo esperan que saque otro crédito, por eso digo que necesito un subsidio".

Hasta el momento, Luís vive en las casas de sus amigos "y hubo noches que llegué a dormir en la Terminal, yo estoy desesperado nunca busque vivir como un indigente", indicó.

Para retornar a su trabajo y a su vida como normal como lo era antes del temporal Luís necesita un alquiler modesto y económico además del subsidio del municipio para solventarlo. Teniendo en cuenta que perdió todo, las personas que deseen colaborar y contactarse directamente con él se pueden comunicar al (0297) 155372863.