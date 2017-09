El Patagónico | Deportes - 20 septiembre 2017 Todos los protagonistas

El siguiente es el detalle de la composición de equipos que participarán del Super 20 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), que arrancará mañana con el partido Salta Basket-Atenas de Córdoba.



-Región Norte-

-Grupo A-

COMUNICACIONES (Mercedes)

Bases: Juan Pablo Figueroa y Emiliano Correa

Escoltas: Isaiah Swann (extranjero) y José Defelippo (Sub23)

Aleros: J. J. Moore (extranjero) y Fernando Funes

Ala pivotes: Lucas Arn y Ryan Amoroso (extranjero)

Pivotes: Gastón Essengue y Fernando Vallejos (Sub 23)

DT: Fernando Rivero (sigue)



ESTUDIANTES (Concordia)

Bases: Sebastián Orresta y Leandro Vildoza (Sub 23)

Escoltas: Rigoberto Mendoza (extranjero) y Mateo Bolívar

Aleros: Anthony Smith (extranjero) y Alejandro Zurbriggen (Sub 23)

Ala pivotes: Zvonko Buljan (extranjero) y Sebastián Uranga

Pivotes: David Doblas (extranjero) y Emilio Domínguez

DT: Lucas Victoriano (nuevo)



LA UNION (Formosa)

Bases: Alejandro Konsztadt

Escoltas: Jonathan Maldonado y Tobías Gómez (Sub 23)

Aleros: Alexis Elsener y Federico Marín

Ala pivotes: Ivory Clark (extranjero) y Anthony Young (extranjero)

Pivotes: Tayavek Gallizzi y Chaz Crawford (extranjero)

DT: Leandro Ramella (nuevo)

REGATAS (Corrientes)

Bases: Santiago Vidal (extranjero) y Leemire Goldwire (extranjero)

Escoltas: Juan Pablo Arengo (Sub 23) y Paolo Quinteros

Aleros: Alexander Harris (extranjero) y Erik Thomas (Sub 23)

Ala pivotes: Javier Saiz (Sub 23) y Fabián Ramírez Barrios

Pivotes: Fernando Martina y Chevon Troutman (extranjero)

DT: Gabriel Piccato (sigue)



-SAN MARTIN (Corrientes)

Bases: Lucas Faggiano y Jonatan Treise

Escoltas: Matías Lescano y Reynaldo García (extranjero)

Aleros: Federico Aguerre

Ala Pivotes: Leonardo Mainoldi y Lucas González (Sub 23)

Pivotes: Justin Keenan (extranjero) y Jeremiah Wood (extranjero)

DT: Sebastián González (sigue)



-Grupo B-

-ATENAS (Córdoba)-

Bases: Juan Pablo Cantero y Franco Baralle (juvenil)

Escoltas: Donald Sims (extranjero) y Mateo Chiarini (juvenil)

Aleros: Juan Fernández Chávez y Leonardo Lema (juvenil)

Ala pivotes: Diego Lo Grippo, Nicolás Romano y Juan Cruz Oberto (Sub 23)

Pivotes: Jerome Meyinsse (extranjero), Roquez Johnson (extranjero) y Joaquín Lallana (Sub 23)

DT: Nicolás Casalánguida (nuevo)



-INSTITUTO (Córdoba)-

Bases: Gastón Whelan (Sub 23) y Santiago Scala

Escoltas: Luciano González

Aleros: Dwayne Davis (extranjero) y Miguel Gerlero

Ala pivotes: Lenjo Kilo (extranjero), Facundo Piñero y Enzo Rupcic (juvenil)

Pivotes: Samuel Clancy (extranjero) y Cristian Amicucci

DT: Facundo Muller (nuevo)



-OLÍMPICO (La Banda)-

Bases: Maximiliano Stanic y Facundo Vázquez (juvenil)

Escoltas: Mauro Cosolito y Matías Bernardini (Sub 23)

Aleros: Rodney Green (extranjero)

Ala Pivotes: Ramón Clemente (extranjero) y Facundo Giorgi

Pivotes: Justin Williams (extranjero) y Damián Tintorelli

DT: Hernán Laginestra (nuevo)



-QUIMSA (Santiago del Estero)-

Bases: Nicolás De los Santos, Juan Brussino y Gabriel Kalalo (Sub 23)

Escoltas: Leonel Schattmann y Sebastián Lugo (juvenil)

Aleros: Novar Gadson (extranjero), Sebastián Vega y José Montero (Sub 23)

Ala pivotes: Dennis Horner (extranjero) y Leandro Monteros (juvenil)

Pivotes: Torin Francis (extranjero) y Roberto Acuña

DT: Fabio Demti (sigue. Estaba como asistente principal de Néstor 'Che' García)



-SALTA BASKET-

Bases: Diego Gerbaudo y Pablo Bruna

Escoltas: O'Darien Bassett (extranjero) y Rodrigo Haag (sub 23)

Aleros: Lucas Goldemberg y Quinnel Brown (extranjero)

Ala pivotes: Pablo Espinoza y Emilio Stucky (sub 23)

Pivotes: Alejandro Zilli y Reginald Buckner (extranjero)

DT: Ricardo De Cecco (sigue)



-Región Sur-

-Grupo C-

BOCA JUNIORS-

Bases: Lucas Pérez y Raúl Pelorosso (Sub 23)

Escoltas: Eduardo Gamboa y Matías Aristu (sub 23)

Aleros: Adrián Boccia y Lucas Gargallo

Ala pivotes: Mariano Fierro y Fotios Lampropoulos (extranjero)

Pivotes: Matthew Bryan Amaning (extranjero), Eduardo Vasirani y Agustín Caffaro (sub 23)

DT: Gustavo Ismael Fernández (nuevo)



-FERRO CARRIL OESTE-

Bases: Franco Balbi, Diego Figueredo y Tomás Spano (juvenil)

Escoltas: Walter Baxley (extranjero) e Iván Gramajo (sub 23)

Aleros: Aaron Harper (extranjero) y Martín Cuello

Ala pivotes: Jazwyn Cowan (extranjero) y Ariel Ramos (sub 23)

Pivotes: Ignacio Alessio, Kevin Hernández y Rómulo Gusmao (sub 23)

DT: Ariel Rearte (nuevo)



-HISPANO AMERICANO (Río Gallegos)-

Bases: Diego Ciorciari y Nicolás Paletta

Escoltas: Larry O'Bannon (extranjero) y Federico Giarraffa (sub 23)

Aleros: Mariano Byró y Patricio Tabarez

Ala pivotes: Kyle Austin (extranjero) y Gonzalo Torres (sub 23)

Pivotes: Perris Blackwell (extranjero) y Fernando Podestá

DT: Marcelo Richotti (nuevo)



-OBRAS BASKET-

Bases: Fernando Zurbriggen (sub 23) y Pedro Barral (sub 23)

Escoltas: Tomás Zanzottera y Tomás Cocha (juvenil)

Aleros: Quinton Campbell (extranjero), Steven Spieth (extranjero) y Luca Valussi (juvenil)

Ala pivotes: Maurice Kemp (extranjero), Federico Barbotti (juvenil)

Pivotes: Lautaro Berra (juvenil), Joaquim Valdelicio (extranjero), Phillip Lockett (extranjero) y Martín Leiva.

DT: Carlos Romano (nuevo)



-SAN LORENZO-

Bases: Gustavo Aguirre, Lautaro López (juvenil) y José Vildoza (Sub 23)

Escoltas: Selem Safar, Dar Tucker (extranjero) y Lisandro Fernández (juvenil)

Aleros: Marcos Mata, Leandro Cerminato (juvenil) y Juan Hierrezuelo (juvenil)

Ala pivotes: Matías Sandes y Gabriel Deck

Pivotes: Javier Justiz Ferrer (extranjero) y Mathías Calfani (extranjero)

DT: Gonzalo García (nuevo)



-Grupo D-

-ARGENTINO (Junín)-

Bases: Lucas Cequeira y Gastón García (sub 23)

Escoltas: Luciano Massarelli y Guido Mariani (sub 23)

Aleros: Juan Cangelosi y Rodrigo Sánchez

Ala pivotes: Malcolm Bernard (extranjero) y Matías Bortolín

Pivotes: Anthony Kent (extranjero) y Agustín Acuña (sub 23)

DT: Eduardo Jápez (sigue)



-BAHIA BASKET-

Bases: Luciano Parodi (extranjero) y Facundo Corvalán (juvenil)

Escoltas: Máximo Fjellerup (sub 23), José Materán (extranjero, sub 23) y Santiago Vaulet (juvenil)

Aleros: Juan Pablo Vaulet (sub 23)

Ala pivotes: Hernán Jasen y Gonzalo Iglesias (extranjero)

Pivotes: Anthony Johnson (extranjero), Francisco Filippa (sub 23), Gerson Santo (extranjero) y Daniel Bordignon (extranjero)

DT: Sebastián Ginóbili (sigue)



-GIMNASIA Y ESGRIMA (Comodoro Rivadavia)-

Bases: Gustavo Barrera (extranjero) y Carlos Manuel Buendía (sub 23)

Escoltas: Shaquille Johnson (extranjero) y Juan Manuel Rivero

Aleros: Franco Giorgetti y Joanki Mensia (sub 23)

Ala pivotes: Daniel Hure y Estéfano Simondi (sub 23)

Pivotes: Jarrid Famous (extranjero) y Diego Romero

DT: Martín Villagrán (nuevo)



-PEÑAROL (Mar del Plata)-

Bases: Nicolás Gianella, Nicolás Zurschmitten (sub 23) y Juan Ignacio Marcos (juvenil)

Escoltas: Karl Cochran (extranjero) y Jonathan Slider

Aleros: Steffphon Pettigrew (extranjero) y Jerónimo Barón

Ala pivotes: Alejandro Diez y Diego Guaita

Pivotes: Ricardo Glenn (extranjero) y Alejandro Alloatti.

DT: Leonardo Gutiérrez (nuevo)



-QUILMES (Mar del Plata)-

Bases: Nicolás Ferreyra, Bruno Sansimoni (sub 23) y Bruno Provenzano (sub 23)

Escoltas: Eric Flor y Juan De la Fuente (juvenil)

Aleros: Enzo Ruiz y Emiliano Basabe

Ala pivotes: Ricky Sánchez (extranjero) y Maximiliano Maciel

Pivotes: Omar Cantón, Iván Basualdo y Tomás Raimundo (juvenil)

DT: Javier Bianchelli (sigue).





