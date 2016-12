El Patagónico | Deportes - 18 diciembre 2016 Tomás Brazao cerró un año positivo y busca nuevos desafíos para 2017 El joven piloto de 14 años participó este año en el campeonato MX del Norte en la provincia de Buenos Aires donde fue subcampeón, y corrió todo el campeonato Argentino de MX donde finalizó 8°. Realizó en total 22 viajes por toda la Argentina y el objetivo es claro: "el año que viene vamos por el campeonato".

Una temporada exigente tuvo el joven piloto de MX Tomás Brazao, y es tiempo de balances. A lo largo de 2016 realizó en total 22 viajes para poder representar a Comodoro Rivadavia por toda la Argentina. A comienzos de año el objetivo fue doble: dar pelea en el exigente campeonato MX del Norte que se corre en la provincia de Buenos Aires y sumar experiencia en el campeonato Argentino.

El corredor de 14 años logró el subcampeonato en el MX del Norte, y a su vez finalizó octavo en la categoría 85cc A donde comenzó a correr a mediados de año. Y como si eso fuera poco, cerró el año en Punta del Este, invitado por KTM como una de las promesas.

"La verdad que estuvo muy bueno poder correr los dos campeonatos. Todo suma, sirve de experiencia y hay que rescatar lo más positivo de esta temporada. Sin dudas que pudimos aprender mucho. Lo mejor fue los minutos que sumamos arriba de la moto, y el balance es positivo. Ir a correr afuera, y conseguir un subcampeonato para mí es muy bueno", resumió el piloto comodorense en una charla con El Patagónico.

"El objetivo para 2017 es similar al de este año porque vamos a correr nuevamente el MX del Norte y el Argentino, pero vamos en busca del campeonato. Por eso, hay que tomarse unos días, y arrancar con la pretemporada que seguramente será mucho más exigente. Cada vez está más competitiva la actividad y no se puede regalar nada", explicó Brazao.

Las actuaciones del piloto comodorense hicieron que el equipo KTM lo sume a sus filas para disputar el Argentino en 2016, donde finalmente quedó ranqueado en el octavo lugar, y está confirmado para seguir en la misma estructura el año que viene. "Estar en un equipo así es un privilegio para mí porque yo solo tengo que entrenar fuerte, ir y correr. Eso para mí está bueno, y por eso el año que viene quiero que sea mucho mejor", subrayó, y dejó en claro que en el MX del Norte seguirá con el equipo de y MX del Norte con el equipo de Marcos Trossero. Los logros obtenidos derivaron en una invitación para ir a correr a Punta del Este donde logró un podio, y el reconocimiento de sus pares.

"Fue algo muy lindo para mí. La verdad que no me esperaba tener una prueba de esas características. Comenzamos mal, con la rotura de un motor, pero me prestaron otra y pudimos estar en el partidor. Dimos lo mejor como siempre, y pudimos subir al podio. Eso sin dudas que sirve, y es una inyección anímica para seguir entrenando, tanto arriba como debajo de la moto, durante el pequeño receso", destacó.

Tomás Brazao, con 14 años, fue el único piloto de MX de Comodoro Rivadavia que representó a la capital petrolera, y busca el apoyo necesario para seguir en el 2017. "El esfuerzo es de mi familia para poder estar. Este año, con más de 20 viajes haciendo dos por mes, se hizo difícil, pero fuimos protagonistas. El agradecimiento es para mis viejos, para KTM y para mi mecánico Martín Yanuzzi quien siempre estuvo al lado mío", sentenció.

