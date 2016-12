Tomás Carbajal tuvo un año exitoso y quiere más para la temporada 2017

A los cuatro años comenzó a correr en motos, y fue sumando rodaje. Primero en los campeonatos regionales, y luego se animó a nivel nacional. Sumó kilómetros para poder competir a lo largo y ancho de la Argentina y representar a Comodoro Rivadavia de la mejor manera posible.

El piloto Tomás Carbajal cerró un 2016 por demás exitoso, y redobla la apuesta junto a su papá Mauro para el año que viene. A nivel local se quedó con el campeonato de la categoría 65cc en el MX Patagonia, y participó del Nacional. Primero hizo dos competencias en la categoría 50cc pero finalizó corriendo en 65cc, y no desentonó.

"Dos veces por mes salíamos a la ruta para correr. Bariloche al Nacional y Caleta Olivia por el Regional por ejemplo. También nos tocó Chilecito, en la Rioja y fuimos hasta allá con mi familia. También a Esquel", rememora Tomás en su visita a El Patagónico junto a su papá.

La familia Carbajal toma como un cable a tierra cada carrera de Tomas. Salen todos en la camioneta, y disfrutan cada competencia. De cada viaje suman anécdotas, que luego se recuerdan en reuniones y juntadas.

Sobre el cierre de temporada en el Argentino, el piloto de 10 años analizó: "hicimos la última fecha del Nacional en 65cc y nos fue muy bien. Metimos buenos tiempos y quedamos segundos en la general. Salí tercero en la primera manga y segundo en la restante" acotó Carbajal.

El campeonato regional, en el MX Patagonia tuvo como 'rival' en pista a Santino Ferrari y Viggo Kristiansen. Estuvo ausente en dos carreras, pero en las que estuvo nunca se bajó del podio.

Estuvo presente en Caleta Olivia, en Sarmiento y en Esquel que es uno de los circuitos que más le gusta. "Anduvimos bien todo el año y por eso salimos campeones. El de Esquel tiene arena y me gusta mucho. Es de lo que más me gusta para correr", sentencia el campeón.

Si bien culminó la escuela con saldo positivo (paso a 5to grado) y con los campeonatos cerrados muchos pensarían en descansar, pero ellos dos ya piensan en lo que viene. "El año que viene queremos encarar el Nacional completo, y ver la chance de ir a Chile para hacer el Mini Cross. Nos están invitando de allá", adelantó su papá Mauro.

Los entrenamientos son coordinados por el ex campeón Sebastián Acevedo y supervisados por su papá, quien reconoce que debe soltarse un poco más a la hora de acelerar. "La intención es ser competitivos siempre. Por eso vamos a planificar el año, y empezar a cambiar un poco más la rutina. Tommy en las partes rítmicas va a full, pero se notaba el manejo de la moto. Queremos más velocidad y no tanta técnica. Eso es problema mío porque lo cuido mucho, que practique mucho técnico y no en velocidad. Vamos a intentar cambiar eso", remarcó.

El campeón Tomás Carbajal agradece públicamente a su entrenador Seba Acevedo, "Lombriz" Aguila, a Motomix (Jorge Bucemo), Almacen JL, como así también a Buenos Aires Part (repuestos de motos) que son los que han estado durante toda la temporada 2016.