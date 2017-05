El Patagónico | Deportes | AUTOMOVILISMO - 15 mayo 2017 Tomás Cingolani conquistó ayer un contundente triunfo en el TC2000 Con Fiat Línea, el piloto de 9 de Julio se quedó de punta a punta con la victoria. Fue escoltado por Manuel Luque y Mariano Pernía, ambos con Renault Fluence.

Tomás Cingolani (Fiat Linea-97 Racing), de punta a punta, se impuso en la final dominical de la tercera fecha del Campeonato Argentino de TC2000, que se llevó a cabo en el autódromo de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. El joven de 9 de Julio consiguió su segundo triunfo en la categoría. Segundo finalizó Manuel Luque, el líder del torneo, y tercero Mariano Pernía, ambos con los Renault Fluence del Ambrogio Racing.

Al iniciarse la competencia, Cingolani movió muy bien y no dejó nada librado al azar, se colocó en la cima con total autoridad. Desde el comienzo, el joven de 9 de Julio dejó en claro su objetivo de ir por el triunfo en suelo entrerriano. Pernía y Luque, los exponentes del Ambrogio Racing se colocaron detrás del puntero. Martín Chialvo perdió la posición con el santafesino y cayó al cuarto lugar.

La velocidad no duró mucho, ya que la prueba se vio interrumpida antes de finalizar la primera vuelta por el ingreso del Auto de Seguridad, como consecuencia de un múltiple toque entre Sebastián Pereyra, Mariano Beraldi y Marcos Zago.

La competencia se reanudó en el tercer giro y nuevamente Cingolani se acomodó en la posición de privilegio. Su escolta era Pernía, quien al tener detrás a su compañero de equipo, sólo tendría que preocuparse por ir en busca de la cima. Luque, desde el tercer lugar, era consciente que sumaba puntos muy importantes que lo mantenían en el liderazgo del certamen.

El despiste de Chialvo por un toque con Gabriel Gandulia, le permitió a Marcelo Ciarrocchi heredar la cuarta colocación y a partir de ahí, comenzaba la "cacería" del piloto del PSG16 Team al santafesino. Pero en la cuarta vuelta se volvió a neutralizar la prueba, para que las unidades de rescate puedan remover el Renault Fluence de Gandulia.

Tres vueltas más tarde volvió la velocidad lanzada y Cingolani se mantuvo en la cima. Luque exigió al máximo el potencial del Renault Fluence N°3 y logró superar a Pernia, su compañero de equipo. Ciarrocchi también intentó dar cuenta del "Galgo de Tandil", pero no logró con su cometido.

Promediando la carrera, Cingolani le sacaba 0,749/000 de diferencia a su escolta y esto le daba un poco de respiro en la vanguardia del pelotón. Sin embargo, Luque buscaba atacarlo y no se daba por vencido. El joven de 9 de Julio defendía de manera notable la posición y ambos brindaban un gran espectáculo al importante marco de público que se acercó al autódromo de Concepción del Uruguay.

Por otra parte, Ciarrocchi intentaba presionar a Pernía, pero el tandilense le cuidaba muy bien la "espalda" a su compañero de equipo. Lima Capitao, Crivelli, Mallo, Iribarne, Acosta y Peluso completaban los primeros diez lugares.

La última parte de la competencia no mostró novedades, el joven de 9 de Julio no sufrió para ver la caída de la bandera a cuadros por primera vez en el joven TC2000 y Cingolani se dio el gusto de obtener su segunda victoria en la misma categoría donde brilló su padre hace algunos años.

El piloto del 97 Racing consiguió coronar un fin de semana perfecto, que le permite sumar puntos importantes y meterse en la lucha por el campeonato.

Luque debió conformarse con finalizar como su escolta, pero se debe ir del trazado entrerriano satisfecho por haber cosechado unidades importantes que le permiten seguir siendo el líder del certamen. Pernía logró soportar la presión de Ciarrocchi y finalizó en el tercer lugar, consiguiendo un destacable 2-3 del team con sede en Villa Carlos Paz. El piloto del PSG16 Team culminó cuarto y sigue prendido en la pelea por el torneo.

Completaron el "top ten" de la tercera final anual: Capitao, Crivelli, Mallo, Iribarne, Peluso y Chialvo.

La cuarta fecha del Campeonato Argentino de TC2000 se disputará el 3 y 4 de junio en el autódromo de Ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.



PANORAMA - 24 VUELTAS



1° Tomás Cingolani Fiat Linea 43:49.733

2° Manuel Luque Renault Fluence a 01.714

3° Mariano Pernía Renault Fluence a 14.086

4° Marcelo Ciarrocchi Fiat Línea a 20.002

5° Agustín Lima Capitao Peugeot 408 a 20.223

6° Franco Crivelli Peugeot 408 a 21.760

7° Federico Iribarne Honda Civic a 30.217

8° Santiago Mallo Ford Focus III a 30.218

9° Sebastián Peluso Ford Focus III a 34.842

10° Martín Chialvo Ford Focus III a 34.320





