El Patagónico - 28 abril 2017 Top 5: Brochas básicas para el kit de maquillaje Las brochas son el primer elemento que debes tener en cuenta para obtener un buen resultado en tu maquillaje, porque los detalles de un buen make up dependen de una buena aplicación. Cada una de estas brochas te puede ayudar a lograr acabados profesionales. ¡Apuntá!

Correccion

Aplicar el corrector no es nada fácil, si usas mucho te queda un parche, si usas un color muy claro o muy oscuro quedas como si tuvieras antifaz. La clave para que quede perfecto es aplicar previamente un poco de crema hidratante de contorno de ojos, luego aplicar un poco de corrector de ojeras suavemente con el pincel, desde el lagrimal hacia afuera, sobre la parte más oscura. Es mejor aplicar poco producto y después ir agregando más en caso de que sea necesario. Tené siempre en cuenta que es mejor agregar que quitar. La razón por la que queda mejor con el pincel que con el dedo, es porque el dedo absorbe el corrector y al arrastrarlo sobre la piel elimina parte del producto; esto hace que terminemos aplicando más corrector y ahí es donde se producen las manchas y los desniveles de color.



Base

Para aplicar la base es indispensable tener una brocha suave para esparcir de forma pareja y sin que queden espacios libres. Debes hacerlo de forma vertical, nunca en forma circular. Este proceso también se puede hacer con los dedos, pero nunca quedará igual de parejo que con la brocha.



Polvo

Para aplicar polvos para darle el toque final a la base, debes usar una brocha redonda de pelo largo y muy suave. Usar una brocha es mejor que usar una esponja porque aseguras que vas a tener la medida justa y no vas a quedar 'empolvada'.



Rubor

La brocha para rubor es muy parecida a la de polvos, pero debe tener un grado de firmeza intermedio para que permita aplicarlo sólo en la parte del pómulo y no extenderse más sobre la mejilla, al mismo tiempo tiene que ser suave para que permita difuminarlo bien. Si se te pasa la mano con el rubor podés usar la brocha de polvos para corregir y después la limpias con un tissue.



Ojos

No hay punto de comparación entre los pinceles para sombras y las paletas de espuma o los dedos. La clave de una buena aplicación de sombras es aplicar con pequeños golpecitos, sin arrastrar, y luego difuminar los bordes. Esta brocha en diagonal es perfecta para hacer smokey eye.



Fuente: