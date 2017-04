Top 5 Hombres: los básicos para estar siempre bien

TRAJE

Aunque no te sugiero que lleves siempre trajes, invertir en uno de calidad siempre es una buena opción y te servirá para muchas ocasiones de diversa índole. Para cubrir todos los frentes yo compraría uno color carbón o azul marino que te harán la figura más estilizada y tú te vas a sentir mucho más seguro. Compráte uno de lana con detalles sutiles de sastrería como bolsillos marcados o solapas con muescas. Elegí sabiamente un buen traje y tendrás un fiel aliado por muchos años.

CAMISA BLANCA

No te olvides nunca de un par de camisas blancas de buena calidad. Recalco lo de buena calidad porque no hay nada más horroroso que ver a alguien con una camisa blanca que tira a amarilla o gris. Las camisas blancas te servirán para el trabajo, para salir con tus amigos, para bodas, etc.