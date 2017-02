El Patagónico | Bien Estar - 03 febrero 2017

Top 5 Tendencias de moda 2017

No es necesario vaciar el placard cada fin de año y comprar todo de nuevo, incorporando todas las tendencias (incluso aquellas que no nos gustan), lo que sí hay que saber es qué comprar. Con tener 5 prendas clave, podemos lucir como la celebridad más canchera o como la blogger más prestigiosa. Basta con combinar lo que ya tenemos con un elemento que sea tendencia y listo. Las cosas que no pueden faltar en tu placard en 2017 son: