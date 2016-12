El Patagónico | Regionales | CONFLICTO PAMI - 22 diciembre 2016 Torres atribuye a los laboratorios el conflicto de PAMI con farmacias El director ejecutivo del PAMI Chubut, Ignacio Torres, coincidió con los farmacéuticos en cuestionar el convenio de prestación que tienen desde hace años. El funcionario calificó este acuerdo de nefasto y recomendó la judicialización del mismo. Desde las farmacias, que ayer no atendieron a los afiliados del organismo, también se reclama una importante deuda.

Las farmacias de todo el país no vendieron ayer remedios a los afiliados del PAMI. La medida de fuerza se adoptó en reclamo por una deuda que el organismo tiene con los comercios que expenden medicamentos, pero sobre todo por el convenio que –entienden- les achica el margen de ganancia y marca inequidades entre las distintas zonas geográficas.

El director Ejecutivo del PAMI Chubut, Ignacio Torres, lamentó el virtual paro que ayer hicieron las farmacias contra el organismo y recordó que el mismo "afecta directamente a los jubilados, a los que todos debemos cuidar. No hay un reclamo de deuda, sino una nueva objeción a un convenio que yo también considero como muy malo", señaló.

En diálogo con Radio Del Mar, Torres recordó que el problema lo genera la industria de laboratorios. "Nosotros no podemos contratar a todas las farmacias del país. Lo que tienen que hacer, como sugerencia digo, es judicializar este convenio, que realmente es malo y debe derogarse", apuntó.

El funcionario cargó las culpas y responsabilidades sobre los laboratorios que, insistió, "son los responsables de este convenio. Nosotros somos un órgano regulador, por lo tanto esto está tercerizado. Se tienen que jugar con la industria de laboratorios y conseguir una respuesta, no puede ser que cuatro personas manejen esto, tan importante, de una manera tan perversa", concluyó.

Osvaldo Barbé, presidente de la Cámara de Farmacias, recordó que ese convenio "es el que venimos objetando desde hace años. Estamos planteando que se anule, porque nos trae problemas, nos achica las ganancias y marca desequilibrio entre las regiones. A esto, pese a que se diga que no, se le suma la deuda que tiene el PAMI, porque solo fue pagando de a puchitos", remarcó.





Fuente: