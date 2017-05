El Patagónico | Regionales | INTERNA DEL PJ - 10 mayo 2017 Touriñan: "Di Pierro hoy es dasnevista y no forma parte de este partido" El diputado provincial Javier Touriñan anticipó su voto negativo al pliego de Mercedes García Blanco como miembro del Superior Tribunal de Justicia porque "esto surgió de común acuerdo entre el gobernador y Néstor Di Pierro, no fue un acuerdo político entre partidos".

Luego de recordar que la juez Mercedes García Blanco no es afiliada al PJ y que "sólo es pariente de Di Pierro que hoy es dasnevista y no forma parte de este partido", el presidente del bloque de diputados provinciales del FpV, Javier Touriñan aclaró que su postura es personal, aunque "espero que el bloque tome también su posición".

En cuanto a la reciente suspensión de las afiliaciones a cinco diputados y al dirigente Gustavo Mac Karthy, dijo que se ajustó a lo que marca la Carta Orgánica del partido, "y nadie se puede quejar por lo que ocurrió".

Touriñan coincidió con Adrián Maderna en que a la gente a esto le "importa un bledo" y sostuvo que los mackhartysta le están dando demasiada importancia "porque si bien hay compañeros que están trabajando en el gobierno, el congreso del año pasado los legitimó para que lo hagan".

Insistió en que él no expulsó del bloque a los diputados que responden al ex vicegobernador. "Yo dije que si uno no está conforme en un grupo, debe dar un paso al costado y lo único que se hizo fue desplazar a los asesores de esos diputados porque son lugares del PJ-FpV, pero el vicegobernador nunca presentó las resoluciones para ser tratadas en la Cámara".

Lamentó que sectores que abandonaron el partido "ahora salgan a quejarse por lo que se hizo" y le recordó a Mario Das Neves que cuando abandonó el PJ no convocó a elecciones y hubo que recomponer todo el esquema con Rafael Williams que luego fue funcionario suyo.

"Cuándo hay actitudes de muchos hipócritas que parecen que nacieron ayer, suceden estas cosas", acotó.



"NADIE ES ETERNO"



Por otro lado, dijo que permanecerá como presidente de bloque, "pero nadie es eterno, solo las rocas viven siempre, nosotros nos vamos muriendo de a poco. Yo asumí la presidencia del bloque porque me lo solicitaron los compañeros, pero hay situaciones que se deben posicionar de manera distinta. La gente nos votó para hacer oposición y si esto no se tiene en claro se pierde la esencia de la República y la democracia".





