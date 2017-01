Trabajadores de ATE y del gremio de la Televisión iniciaron un paro

Caleta Olivia (agencia)La medida de fuerza afecta a reparticiones de la administración pública y a la programación de canal de televisión estatal que de manera permanente difunde como única señal una placa estática explicando a las razones del conflicto.Paralelamente, ATE dio a conocer una nota enviada el viernes al secretario de Estado y Seguridad Social, Teodoro Camino que lleva la firma de dos miembros del Consejo Directivo Provincial, Mauricio Pellegrini y Silvia Cárdenas.A través de la misma le hicieron saber que por resolución de sus cuerpos orgánicos la asociación sindical dispuso que si hasta ese día no se percibían los haberes correspondientes al mes de diciembre, se daría inicio a una medida consistente en retención de tareas.Al mismo tiempo se le indicó al funcionario que la medida de fuerzase impondría "en los sectores de trabajo de toda la Administración Pública Provincial (que incluye a hospitales) a partir de las 00 horas del día sábado 7 de enero" y que se extenderá hasta que se perciban la totalidad de los salarios.PROGAMACION DE TV SUSPENDIDAEn tanto que los trabajadores de LU 85 Canal 9, también notificaron formalmente al titular de la cartera de Trabajo que resolvieron iniciar retención de tareas a partir de ayer.Además, en señal de protesta, dispusieron que toda la programación quede limitada a la visualización de una placa con fondo negro, donde se resalta el logotipo del gremio y un mensaje de protesta: "Los trabajadores afiliados al SATSAID Santa Cruz , ante la falta de pago del sueldo se declaran en retención de tareas por jornada completa".MUNICIPALES DE CALETA OLIVIA LEVANTARON PAROEn lo que se refiere a conflictos laborales, también vale señalar que el Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Caleta Olivia, levantó el paro de actividades que venía sosteniendo desde hace varias semanas, debido a que el Departamento Ejecutivo canceló en la víspera la totalidad de los pagos correspondientes a la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario.Si bien la medida de fuerza no tuvo un acatamiento total, se vieron afectados servicios esenciales como el pago de impuestos y recolección de residuos.Además, no se disipó totalmente la situación de conflicto ya que aún se adeuda los salarios correspondientes al mes de diciembre, compromiso que, de acuerdo a las estimaciones que hizo el Departamento Ejecutivo, se saldaría el 23 de enero con fondos propios, de coparticipación provincia y Aportes del Tesoro de la Nación (ATN).