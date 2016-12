El Patagónico | Regionales | GREMIALES - 22 diciembre 2016 Trabajadores del casino volvieron a manifestarse contra el gravamen al juego Los trabajadores de Casino Club cortaron ayer el tránsito en la calle 25 de Mayo, entre San Martín y Rivadavia, en reclamo del impuesto que el Gobierno nacional pretende instaurarle al juego.

Divididos por turnos, los trabajadores de Casino Club cortaron ayer el tránsito en la calle 25 de Mayo, entre San Martín y Rivadavia, en reclamo del impuesto que el Gobierno nacional pretende instaurarle al juego para financiar la reforma de Ganancias que se discutía anoche en el Senado. Entienden que la aplicación de este “impuesto irrisorio” generaría despidos.

En sintonía con las manifestaciones que se realizaron en todo el país, ayer los trabajadores de las cuatro sucursales que Casino Club tiene en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly se manifestaron sobre la calle 25 de Mayo, entre San Martín y Rivadavia, en contra del gravamen al juego que impulsa el gobierno nacional para financiar la reforma del impuesto a las Ganancias que ayer trataba el Senado.

A las 10, hora de apertura de las salas, los trabajadores iniciaron una retención de servicios en la puerta de la sucursal céntrica. A pesar del frío y el viento, cerca de 30 empleados se apostaron sobre la calle obligando a que interviniera el Departamento de Tránsito para ordenar el paso de los vehículos en el sector.

La medida de fuerza se mantenía al cierre de esta edición y todo indicaba que iba a continuar hoy, desde las 10 hasta las 4, con todas las sucursales cerradas y aguardando novedades de Buenos Aires, ya que el reclamo podría derivar en la interrupción de los tradicionales sorteos de "El Gordo de Navidad" y "La primera de Año Nuevo".



"UNA DE LAS ACTIVIDADES

QUE MAS TRIBUTA"

María Kuhnle, referente zonal de la Asociación de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA) e integrante de comisión directiva a nivel nacional, explicó que la medida de “alerta y movilización comenzó hace más de 20 días, con respecto a la aprobación de la ley de impuesto a las Ganancias que grava la actividad de juegos de azar con impuestos irrisorios".

"La verdad es que varias de las empresas del país que se dedican a la actividad no van a poder sostener el tributo y ante la defensa de esos puestos de trabajo estamos con medida de fuerza”, sentenció.

La dirigente gremial aseguró que luego de la medida de fuerza del 5 y el 6 de diciembre la posibilidad de despidos “es directamente un hecho. Hoy ya estamos con la novedad y el informe de que Rawson y Playa Unión serían dos salas que cierran definitivamente, y en esta zona no tenemos informes de cierre de salas, pero sí de reducción o baja de personal”.

"Queremos hacernos escuchar; que se entienda que gravar una actividad con impuestos irrisorios significa llevar a que en la Argentina nuevamente estemos afectados por el juego clandestino. En realidad los juegos de azar es una de las actividades que más tributa: por cada 100 pesos, 67 se devuelven al Estado. Lo que pasa es que hay una falta de información y en la cabeza de toda la gente está que 95 pesos se lleva el empresario y no es así”, cuestionó, confirmando que la medida continuará hoy.

