Trabajadores del Hospital Regional comenzarán con medidas de fuerza

Según informó el secretario general de ATE Gerardo Coronado, el sector de limpieza del Hospital Regional comenzará con una retención de servicios a partir de este viernes luego de que se notificara del no cobro de horas extras de los meses de junio y julio.

En la tarde de hoy Gerardo Coronado, el secretario general de la Asociación de Trabajadores Estatales informó a través de radio Del Mar que a partir del viernes personal de limpieza comenzará una retención de servicios por el término de dos horas por turno en el Hospital Regional.

La medida se produce por: "el no cumplimiento del acuerdo que se había estimado con la directora de pagar las horas extras. Las horas extras no se abonaron ni cargaron por lo que los trabajadores no las van a cobrar. Las mismas corresponden al mes de junio y julio".

"Son dos meses de horas extras que no se les pagaron, a pesar de que había un compromiso de hacerlo", resaltó Coronado.

Según denunció : "era un compromiso con la nueva gestión. La medida de fuerza empieza el viernes por 2 horas por turno y así hasta llegar a las 6 horas".