El Patagónico | Santa Cruz | GREMIALES - 20 julio 2017 Trabajadores del yacimiento Río Turbio repudiaron la presencia de Eduardo Costa En la tarde-noche del martes, un nutrido grupo de trabajadores de Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT), afiliados a ATE, repudió la presencia del diputado nacional radical Eduardo Costa, principal referente en Santa Cruz de la coalición Cambiemos, quien arribó a esa localidad para lanzar su campaña como precandidato a senador.

Caleta Olivia (agencia)



La protesta también estuvo dirigida al interventor en la empresa, Omar Zeidán, debido a las políticas laborales que viene implementando desde que a fines de 2015 asumió funciones.

"Estas personas no quieren que el pueblo se exprese, no les interesa la clase trabajadora porque, antes de ser políticos, son CEO de empresas", señaló al portal digital Patagonia Nexo, uno de los mineros que protagonistas de la manifestación.

Además de quemar cubiertas, los manifestantes enarbolaron varias pancartas en las cuales se leían frases tales como "Reactivación e inversión ya" y "No a la privatización y al cierre", generándose algunas escaramuzas con individuos vinculados a la intervención, por lo cual tuvo que acudir personal policial para evitar mayores incidentes.

Los mineros remarcaron su total desacuerdo con la conducción de la Intervención y con los planteos de Costa, que han llevado a modificar el Convenio Colectivo de Trabajo, a la quita de beneficios laborales, al despido de 79 empleados (a fines de 2016) y a la puesta en vigencia de un programa de retiros voluntarios.



"NOS DIJO QUE SOMOS

VAGOS E INOPERANTES"

"Este señor (por Costa) salió en todos los medios a criticarnos, dijo que somos vagos e inoperantes, por eso quisimos repudiarlo", expresó otro de los mineros.

"Vinimos a levantar la bandera de YCRT y en un momento se nos pararon enfrente integrantes de la Intervención, entre los que estaba Francisco Roldán y nos empezaron a agredirnos verbalmente y a golpearnos, por lo cual vamos a hacer la denuncia correspondiente", reveló.

Sostuvo además: "estas personas no quieren que el pueblo se manifieste, no les interesa la clase trabajadora porque, antes de ser políticos, son CEO de empresas. Siempre vamos a repudiarlos. Costa dijo que teníamos un convenio que es para no trabajar".

Por otro lado denunciaron la utilización de micros pertenecientes a YCRT para trasladar a militantes de Cambiemos que llegaron a la localidad de Río Turbio desde Rio Gallegos para el acto de lanzamiento de campaña.

Los disturbios se dieron cuando el grupo de mineros se manifestaba en adyacencias a un improvisado local de campaña política de Costa, quien tiene una fuerte injerencia y decisión sobre los asuntos de la empresa minera.



SE FUE POR UNA

PUERTA DEl FONDO

"Nosotros marchamos desde ATE hacia la zona del acto, sin ánimos de confrontar con nadie, sino para manifestarnos en pleno derecho y pacíficamente sobre el embate que vivimos en la empresa minera", indicó un referente del gremio, quien contó que un funcionario de la empresa YCRT, junto a un cabecilla del grupo que llevaron en colectivo, confrontaron a los manifestantes intentando detener su marcha y fue entonces cuando se produjeron desmanes y tuvo que interceder la policía.

Todo esto ocurrió a metros de un salón de usos múltiples donde unas 150 personas se aprestaron para presenciar el acto de campaña en el cual Costa tenía previsto dar su apoyo al candidato local a senador que lo acompaña en su lista, tratándose del concejal Samir Olivio Zeidán, hermano del Interventor de YCRT Omar Faruk Zeidán.

Fuertemente custodiado, Costa logró salir del local utilizando una puerta de los fondos junto a otros funcionarios de YCRT para evitar el escrache directo.

Fuente: