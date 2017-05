Trabajadores de la Metalúrgica Cavión suspendieron las medidas

Se trata de 17 empleados quienes desde las primeras horas de esta mañana llevaron adelante una quema de cubiertas ante la falta de pago de haberes y liquidaciones. Además, denunciaban suspensiones y despidos por hacer visible el reclamo.

Sobre el mediodía y con la intervención del Ministerio de Trabajo se suspendió el reclamo hasta el próximo martes cuando las partes se reúnan. "La idea es que no echen a nadie y tuvimos que hacer esto para se nos escuche" dijo a El Patagónico uno de los trabajadores.

cavion 2.mp4

Minutos ante este mismo medio Ricardo Chuequepal, uno de los operarios de la empresa Metalúrgica Cavión describió la situación que vienen atravesando hace tres semanas los obreros ante la falta de cobro de haberes y aportes por parte del empresario.

Según Chuequepal se trata de un reclamo "simple, sencillo y contundente" que tiene que ver con las liquidaciones de los sueldos.

"Desde el día 20 del mes pasado venimos reclamando el sueldo y también los aportes que no se hacen de parte de la empresa" cuyo principal responsable es José Cavión, de la ciudad de Trelew.

"Hay compañeros que están hace más de un año y cinco meses que no le hacen los aportes en AFIP, no tenemos obra social" expresó y dijo que si bien los empleados "estamos en blanco, también recibimos plata en negro. No todos tenemos la cuenta bancaria".

cavion.mp4

Los manifestantes piden la inmediata reincorporación de los trabajadores despedidos. "La empresa, al ser de Trelew, está trayendo gente de allá para que labure acá y la verdad nosotros no encontramos ningún tipo de respuesta favorable del lado de Cavión".

Por el conflicto intervino el gremio de UOCRA y recibieron el acompañamiento del propio intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares.