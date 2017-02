El Patagónico | Regionales | CONFLICTO SP - 07 febrero 2017 Trabajadores de SP bloquearon la playa de tanques por "tiempo indeterminado" Alrededor de las 10:30 de ayer, y tras 20 días de acampe sin respuestas en la base de SP, los trabajadores que aguardan el pago de los retiros voluntarios cerraron los portones de la playa de tanques de YPF en Km 3. Desde esa hora no ingresaron ni egresaron camiones y las estaciones de servicio se desbordaron ante las demandas del "por las dudas". Al cierre de esta edición se mantenía la medida.

Así lo resumió Jaime Salvatierra, vocero del grupo que instrumentó la extrema medida, abarcando no solo a la playa de tanques sino también el bloqueo a los almacenes de YPF en la zona de Astra. "Lamentamos las consecuencias que esto puede tener para la comunidad y el desabastecimiento de combustibles, pero no nos queda otra salida" dijo.

Así, la protesta de los trabajadores mantenía tres frentes ayer dado que el acampe en la base de la empresa seguía en pie, aunque el foco central se dio en la playa de tanques donde uno de los manifestantes se encadenó a los portones, en franca simbología al "de acá no nos mueve nadie".

No obstante la arista que tomó el conflicto con esta medida, en lo inmediato ninguna autoridad de la cartera de Trabajo se hizo presente en Km 3 o mantuvo comunicación con el grupo para intentar alguna conciliación o acuerdo. Solo los abogados de YPF se acercaron sobre mediodía, aunque se retiraron sin ningún tipo de avance.

Es que los trabajadores consideran a la petrolera de bandera como parte de lo que denominan "una estafa", ya que "nosotros hoy no tenemos otra salida. Necesitamos que paguen las indemnizaciones que corresponde, se termine la estafa de SP y que YPF se haga cargo del compromiso que tomó con los retiros voluntarios".

Luego insistió en que "nos sentimos estafados; pasaron cuatro meses y llevamos 20 días de acampe en el barrio industrial; hay gente que lleva 25 años en la industria y ahora está pasando por esto".



RETUVIERON LOS ALIMENTOS A MADRES DIVORCIADAS

Salvatierra reclamó que la "estafa" no solo abarcó a los trabajadores, sino que de hecho retuvieron indebidamente la pensión alimentaria que se descuenta del recibo de haberes a padres separados.

Ese fue el caso por ejemplo de Vanesa Aguilar, que ayer acompañaba el reclamo en la playa de tanques con una de sus hijas. Una nena de 9 y una de 11 años recibían mensualmente la cuota alimentaria, un porcentual del salario de su papá, trabajador de SP. Sin embargo, llegó el momento de la liquidación final y aunque en el recibo de sueldo del hombre aparece el descuento correspondiente a la manutención de sus hijas, la empresa jamás depositó el dinero para las menores.

El caso es doblemente grave porque además era -como se mencionó- la liquidación final, un monto que Vanesa debería administrar durante varios meses, hasta que su ex pareja pueda reincorporarse laboralmente.

A un mes del inicio de clases, con todos los gastos que eso implica, además de la vida diaria, la madre de las nenas relató que se acercó varias veces a reclamar a la empresa y no obtuvo respuesta, y que la única alternativa ahora es la consulta particular a un abogado, pago mediante de honorarios para los que por cuestiones obvias no tiene fondos. Como agravante, la obra social que tenían las nenas a través de su papá "está cortada".



Fuente: