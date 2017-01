Trabajadores de SP hacen una vigilia en YPF

Hasta este momento, no finalizaba la reunión que se mantenía en la secretaría de Trabajo con la operadora YPF para destrabar el cobro de sus indemnizaciones. Los petroleros mantienen la vigilia en la sede de la empresa en el barrio Industrial y en la administración de YPF en Km 3.

Jaime Salvatierra, vocero de los operarios, adelantó este mediodía a El Patagónico que los trabajadores de SP se mantienen a la espera de lo que surja del encuentro que se lleva adelante con la empresa YPF en la secretaría de Trabajo.

"Se siguen las negociaciones y hasta ahora no tenemos resultados", explicó Salvatierra y sostuvo que los operarios mantienen la vigilia en la sede de la empresa en el barrio Industrial y en la administración de YPF. "No queremos que se estire más este tema", y dijo que en caso de que no surjan novedades positivas se endurecerán las medidas.

Tal como informó hoy El Patagónico, en la negociación entablada el lunes entre trabajadores de SP, la secretaría de Trabajo de Chubut e YPF no se llegó a un acuerdo concreto por lo cual en horas de esta mañana se retomó el diálogo.

El grupo de 24 trabajadores reclama las indemnizaciones por convenios de desvinculación firmados de manera individual el año pasado. En diciembre hubo otro grupo que reclamó lo mismo y tras esta protesta surgieron nuevos casos. SP llegó a los acuerdos antes de presentar el concurso de acreedores.

Los trabajadores de SP que están protestando cuentan con el apoyo del Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz, dado que seis integrantes de este grupo están afiliados al gremio de Claudio Vidal. Que sean convencionales los diferencia del grupo que protestó en diciembre, donde la mayoría de los 15 eran jerárquicos.

Los operarios querían llevarse algún documento firmado donde YPF garantice que los pagos de servicios de SP irían directamente a la Secretaría de Trabajo, puesto que la facturación está retenida, y así pagar las indemnizaciones.