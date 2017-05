Trabajadores de SP recibieron ayuda económica del sindicato

Hoy se cumplió el tercer día consecutivo de bloqueo en los accesos a los yacimientos de CAPSA y en zona sur en El Tordillo. El reclamo que motiva las medidas adoptadas por los trabajadores responde al incumplimiento del pago de salarios adeudados de abril y mayo, sumándose las indemnizaciones.

Esta tarde, luego de recibir en la ruta el acompañamiento de sus familiares, los trabajadores petroleros fueron notificados sobre los resultados de las negociaciones que se mantienen en Buenos Aires, allí se enfrentaron a un panorama poco alentador. "No hay respuestas todavía", sintetizó el delegado Daniel Báez.

No obstante, valoró el esfuerzo realizado por el Sindicato de Petroleros Privados del Chubut para asistir a los trabajadores. "Le dieron plata a la gente para que puedan pagar sus deudas y para que lleven comida a su casa, esto lo decidió el gremio para que nos tranquilicemos porque YPF está dura y nosotros nos vamos a quedar sin trabajo", lamentó el dirigente en diálogo con Radio Del Mar.

La ayuda que se entregó a cada trabajador ronda los diez mil pesos, un monto que puede ayudar a mantener la paz social dado que actualmente las medidas resueltas por asamblea solo afectan al personal del sector.

Consultado por la posibilidad de que mañana se retomen los bloqueos, Báez fue cuidadoso e indicó que eso se decide a cada hora. "Nosotros vamos a hacer una asamblea permanente consultando y cruzando información, estamos tratando de ser lo más cuidadoso posible porque sabemos que hay gente que tiene que subir a trabajar y la lucha no tiene que ser entre trabajadores. Por eso tenemos que ver que sacamos de todo esto, parece que nos toman como golpistas por no dejar subir a nuestros compañeros de trabajo pero no somos delincuentes, reclamamos lo que nos deben".