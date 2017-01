Trabajadores tomaron el fideicomiso como un fracaso e iniciarán juicio contra Guilford

Se realizó ayer una nueva concentración de trabajadores de la empresa en situación de quiebra, quienes siguen esperando una resolución que ya se dilata desde hace más de cuatro meses. Ayer el secretario gremial de la Asociación Obrera Textil, Leonardo Moras, explicó que en la reunión celebrada en la plaza de la Escuela 83 se informó a los operarios sobre la actual situación y se sugirió ir decidiendo acciones, "porque no hay otra opción más que el juicio".

Leonardo Moras cuestionó que "el fideicomiso" que proponía Guilford -con la entrega de activos como inmuebles y vehículos para que los trabajadores pusieran a la venta para el cobro de lo que les adeudan-, "fue una mentira de la empresa para confundir más a la gente o atrasar el reclamo que harían los trabajadores. El fideicomiso nunca se armó y el lunes de la semana pasada se había comprometido el apoderado Daniel César que mandaría un borrador del fideicomiso al abogado nuestro y nunca mandó nada, pasó más de una semana y no hay noticia. Eso fue una mentira", insistió.Los gremialistas interiorizaron a los trabajadores acerca de las decisiones que se deben tomar en este contexto. "El juicio (individual) es la única opción, pero hay que juntar documentación y empezar a darle para adelante porque no hay otra alternativa de la empresa. Queda pendiente lo del petitorio que le hicimos al gobernador que estará con el ministro (de Trabajo) Jorge Triaca, por si se puede prorrogar la ayuda que nos venían dando y que terminó este mes", indicó.Hay que recordar que los más de 200 operarios de la textil recibieron entre noviembre y enero un subsidio de 6 mil pesos de Provincia más 5 mil pesos de Nación, pero el compromiso ya se cumplió y pedirán que se prorrogue. Moras también dijo que algunos trabajadores optaron por hacer el trámite del seguro de desempleo. "Lo de la jubilación (anticipada, en los casos de los operarios de mayor edad y antigüedad) fue una ilusión que por ignorancia nuestra creímos que ya estaba homologado o acordado, fue una resolución de la Secretaría de Trabajo de Chubut. Eso tenía que ser homologado por la ANSeS a nivel nacional que lo impugnó y lo rechazó", recordó.En lo que atañe a la ayuda que reciben las familias para hacer frente a esta difícil situación, el gremialista indicó que lo último que les entregaron fueron cajas navideñas de Provincia y municipio y ahora realizan gestiones para poder conseguir útiles escolares para los niños. "Se va pidiendo como se puede o lo que sea. Acá nadie está muerto así que hay que seguir dándole para adelante, otra no queda", reflexionó.