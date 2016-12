El Patagónico | País/Mundo - 30 diciembre 2016 Trabajadores tomaron la sede del Ministerio de Educación por despidos Asimismo, advirtieron que en paralelo el Ministerio "avanza en el vaciamiento de programas y políticas públicas que garantizan derechos establecidos en la Ley Nacional de Educación, la Ley de Salud Sexual Integral, y de Seguridad Vial, entre muchas otras".

Decenas de trabajadores estatales se manifestaron frente al Ministerio de Educación y Deportes para reclamar la continuidad de los puestos laborales y la vigencia de programas educativos nacionales.

Según informaron a ámbito.com desde la Junta Interna de ATE, los empleados se declararon en "estado de alerta y movilización permanente" y se movilizaron hasta la sede de la cartera de Esteban Bullrich, ubicada en el cruce Santa Fe y Montevideo.

"Ante una nueva avanzada del gobierno de Macri contra nuestros puestos de trabajo y el sistema de educación pública en su conjunto, convocamos a organizaciones sindicales, políticas y sociales a defender en unidad el futuro de nuestra patria", enfatizaron a través de un comunicado de prensa.

Los delegados gremiales denuncian que la gestión Bullrich evalúa por estas horas la cesantía de 400 trabajadores tercerizados, de planta transitoria y la permanente, a los que se sumarían otros 2.600 despidos de trabajadores en "modalidad virtual".

Asimismo, advirtieron que en paralelo el Ministerio "avanza en el vaciamiento de programas y políticas públicas que garantizan derechos establecidos en la Ley Nacional de Educación, la Ley de Salud Sexual Integral, de Seguridad Vial, entre muchas otras".

La Junta Interna consideró que "este avasallamiento pone en jaque al sistema educativo en su conjunto, en clara intención de un retroceso que se caracteriza por el desmembramiento de las políticas nacionales en pos de nuevas prebendas para los gobiernos provinciales" y prometió "reforzar" la protesta, con una "permanencia pacífica" en el edificio público.

Fuentes oficiales de Educación consultadas por este medio aseguran que todavía no están resueltas las desvinculaciones, pero admiten que hay contratos que finalizan el 31 de diciembre próximo que no se renovarán por "incumplimientos de horarios".

Según trascendió en las últimas horas, las áreas más afectadas serían las direcciones de Políticas Socioeducativas y Gestión Educativa de las que dependen programas de extensión escolar, centros juveniles y centros infantiles, coros y orquestas, educación para jóvenes y adultos, programas de alfabetización y formación docente.

"Desde el 10 de diciembre venimos denunciando el vaciamiento de las políticas públicas de este ministerio. Hoy nuevamente volvemos a tener un comunicado con 400 despidos y a su vez el desmantelamiento del programa de Instituto Nacional de Formación Docente en los post títulos virtuales donde tenemos más de 200 compañeros que están sin funciones y con la incertidumbre respecto a su continuidad el año que viene", sostuvo en diálogo con Infonews, Rodrigo Recalde, Secretario General de ATE Educación.

En tanto, Sofía Garofalo, una de las despedidas del Instituto Nacional de Formación Docente, explicó que "ayer me comunicaron por correo electrónico que me citaban a una reunión en el Palacio Pizzurno, para decirme que me desvinculaban de mi puesto de trabajo, en el que estoy hace casi tres años. No me dieron ningún motivo. Esto es parte de la política de este gobierno que quiere a todos los trabajadores en la calle".





