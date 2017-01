El Patagónico | País/Mundo - 25 enero 2017 Transparentan los pagos con tarjetas y aseguran que bajarán precios al contado Desde el Gobierno estiman que con la medida los precios al contado bajarán "entre un 15 y 20%".

El Gobierno estableció nuevas normas que regirán para el comercio con el objetivo de impulsar mayor transparencia en los precios y beneficiar al consumidor induciendo una baja en los pagos al contado, según anunciaron en conferencia de prensa el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el secretario de Comercio Miguel Braun.

En el Gobierno, estiman que con la medida los precios al contado bajarán "entre un 15 y 20%".

Bajo el concepto de "precios transparentes", el Ministerio de Producción anunció nuevas medidas que incluyen la obligatoriedad para los comerciantes de "separar el precio al contado de la opción en cuotas" para lograr "mayor transparencia" que derive en una "mejora del consumo".

Esta medida busca "evitar que los intereses de financiamiento se trasladen a quienes pagan al contado" y que también sean transparentes "todos los costos involucrados en los pagos financiados con el fin de defender los derechos de los consumidores a acceder a la información".

"Los comerciantes deberán separar el precio al contado de la opción en cuotas", establece la primera medida a la que se agrega que "los precios en cuotas deberán exhibir el Costo Financiero Total desde el 1° de febrero".

El Ministerio de Producción estableció que "se deberá considerar pago al contado: efectivo, débito, crédito y otros medios de pago electrónicos" y aclaró que "la medida busca transparentar los precios y estimular la baja del precio de contado para favorecer a los consumidores".

En caso de que no se produzca una baja de los precios al contado, "puede ser que en ese mercado puntual no haya competencia o que haya un tipo de acuerdo entre los comercios, por lo tanto intervendrá de oficio la Comisión Nacional de Defensa al Consumidor", advirtió Braun.

También informó el Ministerio de Producción que "los planes Ahora 12 y Ahora 18 se mantienen sin cambios y también deberán exhibir al cliente el costo financiero total en su comunicación".

"Estamos recuperando el valor de la institucionalidad de la economía argentina. Durante años, en un contexto inflacionario, sin reglas claras, los perdedores fueron los consumidores. Luego de normalizar la economía y con la inflación en baja, el próximo paso es transparentar los precios al consumidor. Queremos que puedan elegir cómo, cuándo y qué pagar entendiendo el precio real y cómo está compuesto", dijo el ministro de Producción.

La resolución de la Secretaría de Comercio que será publicada hoy en el Boletín Oficial establece que cuando los precios se exhiban financiados se indique la cantidad y monto de cada una de las cuotas, el CFT y el precio de contado. No podrá incluirse en el costo de financiación en el precio en un solo pago, de manera tal de igualar el precio de contado con un plan de cuotas presentadas artificialmente como sin interés.

La medida prevé sanciones para incumplimientos de hasta cinco millones de pesos en función de lo establecido por la Ley de Lealtad Comercial N° 22.802 y de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240, según corresponda.

"Los consumidores van a poder analizar, por ejemplo, si les conviene financiarse con la tarjeta de crédito o con un préstamo bancario. Nuestros planes Ahora 12 y Ahora 18 continúan sin cambios. Vamos a cuidarlos porque sabemos que son importantes para las familias argentinas. Por eso entran dentro de esta normativa y también exhibirán el costo de financiamiento", agregó Braun.





