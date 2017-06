El Patagónico | Regionales | RIO GALLEGOS - 13 junio 2017 Tras acampar en jardines, estatales tomaron ayer la Casa de Gobierno Decenas de jubilados y otros trabajadores activos de la administración pública mantenían tomada anoche la Casa de Gobierno, a la cual ingresaron minutos después de las 16 tras romper una de las puertas.

Los policías que se hallaban de custodia no lo impidieron e incluso previamente habían decidido entregar sus armas reglamentarias para evitar mayores incidentes, aunque conservaban sus bastones tonfa, a los que tampoco utilizaron.

Los manifestantes señalaron que permanecerán en el edificio hasta que el gobierno normalice el pago de salarios de mayo y anuncie la fecha de cancelación del medio aguinaldo.

En el entorno de la casa de gobierno se quemaron neumáticos y desde el jueves estaban acampando numerosos jubilados, a los que el domingo se sumaron referentes de ADOSAC (docentes) y de otros gremios.

Pudo saberse que en una asamblea previa habían dado plazo al gobierno hasta las 16 de ayer para que algún funcionario de alto rango institucional recibiera a voceros, pero como ello no ocurrió se decidió ingresar al edificio ubicado en la calle Alcorta.

Horas antes, un trabajador pasivo se descompensó y fue trasladado al Hospital Regional, en tanto que la principal referente del colectivo Jubilados Unidos, Elsa Ilnao, había advertido ante la prensa que "vamos a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer y la consigna es que no se toca ningún policía que ellos entregaron sus armas".

Por su parte el secretario general de CTA Santa Cruz, Francisco Gómez, dijo que "hay que estar acá acompañando la decisión de los compañeros. Ya vienen de 70 días de acampe frente a la Caja de Previsión Social sin ningún tipo de definiciones".

Luego de la toma, a través de su Dirección de Comunicaciones, el gobierno emitió un parte de prensa señalando que se encontraba "trabajando arduamente en el pago de los haberes correspondientes al mes de mayo de los empleados públicos y de jubilados y pensionados. Los mismos serán efectivos en función al ingreso de recursos a las arcas provinciales".

Al mismo tiempo reitero que estaba "a la espera del convenio acordado con el gobierno nacional (de asistencia financiera), que surgió luego de reiteradas negociaciones con distintos funcionarios del estado central".

