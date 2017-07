Tras detectar señal de GPS, familiares del montañista piden retomar la búsqueda

El miércoles tuvo lugar la última misión de búsqueda para dar con el alpinista chubutense radicado en Mendoza, Mariano Galván y su compañero español, Alberto Zerain y debió volver después de tres horas de búsqueda porque comenzó a formarse una tormenta y la visibilidad no era buena.

Según explicó Marisol Galván, hermana del alpinista, un helicóptero había sobrevolado la zona en la que detectaron una señal de GPS: "hicieron un avistaje superficial, nadie bajó hasta ese lugar", contó Marisol.

"El helicóptero sobrevoló el área y marcaron la zona en donde estaba el GPS, no encontraron restos de nada, ni de personas ni de campamentos. Supusieron que el GPS estaba atado a los cuerpos y dijeron que ellos habían sido atrapados por la avalancha, se comunicaron con el gobierno paquistaní y estos con las embajadas y decidieron que habían fallecido", agregó.

Al mismo tiempo dijo que han acudido al actor y reconocido montañista Facundo Arana, quien suele brindar apoyo a iniciativas solidarias.

Después de esta expedición a la familia Galván se le comunicó desde Cancillería que habían encontrado los restos.

Nos imaginamos lo peor, me llamó mi madre, yo me fui a su casa para acompañarla, pero no han encontrado los cuerpos. Yo lo único que pido es que esté vivo", indicó Marisol Galván, la hermana del alpinista perdido.

"Empezamos a contactarnos con Vancillería y desde Pakistán no nos dejan hacer nada porque para ellos el caso ha concluido y ellos están fallecidos. En España ya velaron a Alberto, pero nosotros todavía esperamos porque está vivo (Mariano)", apuntó la joven que asegura que la señal de GPS fue posterior a la avalancha y les da la esperanza de que los alpinistas están vivos (las líneas que marca el aparato de posicionamiento indicaron movimientos), "la avalancha los tapó y salieron", finalizó.

Según publicó LMN, tras detectar esta señal, una compañía de sherpas comenzó un ascenso a pie para dar con el paradero de los montañistas. Asimismo, los familiares iniciaron una colecta para costear el seguro de las personas a cargo de la expedición.