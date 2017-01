El Patagónico | País/Mundo - 10 enero 2017 Tras la feria se iniciarán seis nuevos juicios por delitos de lesa humanidad Durante todo 2017, se desarrollarán once juicios por delitos de lesa humanidad que ya tienen fijada fecha para iniciar el debate oral y público. Uno de los debates que iniciará tras la feria, tendrá lugar en los tribunales federales de San Martín, donde a partir del 14 de marzo se debatirá el secuestro y desaparición de trabajadores de la automotriz Ford, en el que están imputados ex directivos de la empresa.

A su vez, otros 14 procesos ya en curso en ocho provincias y en la Capital Federal reanudarán su trámite tras la feria judicial de enero, según publica hoy el sitio www.fiscales.gob.ar.

Sobre la misma agenda, la Cámara Federal de Casación Penal informó la semana pasada que durante todo 2017 -no sólo hasta abril próximo- once juicios por delitos de lesa humanidad tienen fijada fecha para iniciar el debate oral y público, mientras que coincidió en que son 14 los que están en curso.

De acuerdo con datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, los juicios con fecha de inicio entre febrero y abril de este año suman un total de 60 nuevos acusados, mientras que los juicios en trámite involucran a 263 acusados.

En otras tres causas ya concluidas a fines de 2016 se darán a conocer los fundamentos de los veredictos.



LOS DEBATES EN AGENDA

Para el 2 de febrero está previsto en Santa Fe el inicio del juicio de la causa conocida cono "La Casita", en la que el ex juez Víctor Hermes Brusa y cuatro ex policías provinciales están imputados por los secuestros y torturas de 13 personas que pasaron por el centro clandestino de detención homónimo y el homicidio del responsable zonal de Montoneros, Emilio Feresín, quien permanece desaparecido.

Para el 6 de marzo, en Jujuy, en tanto, se aguarda el inicio del debate de las causas acumuladas Bazán, Subgrupo Guerrero y Burgos-Grupo Ledesma, previsto inicialmente para octubre pasado, en el que serán juzgados 22 imputados, aunque es posible que se acumulen nuevas causas.

Dos días después, en Córdoba, se iniciará el juicio por la Causa UP1, en la que están acusados dos militares, un civil de inteligencia, un médico y un policía, por homicidios y tormentos que tuvieron como víctimas a presos políticos que estuvieron recluidos en la cárcel de la capital provincial.

El 13 de marzo, por su parte, se iniciará en San Juan la Megacausa II, con 21 acusados por acumulación de cinco expedientes con 205 víctimas.

Y un día después comenzará el demorado debate por la causa Ford, en los tribunales federales de San Martín. Están acusados Pedro Müller, ex gerente de Manufactura de la automotriz; Héctor Francisco Sibilla, el ex jefe de Seguridad de la planta de General Pacheco y Santiago Omar Riveros, ex jefe del Cuerpo I de Ejército.

La agenda de nuevos juicios se completa el 27 de abril con el que se realizará en Córdoba contra un ex juez, un ex fiscal, un ex defensor público y un ex secretario judicial por encubrimiento e incumplimiento de sus deberes funcionales frente a crímenes contra la humanidad.

A su vez, en Santa Rosa, La Pampa, el 13 de febrero se realizará la audiencia preliminar para definir, entre otras cuestiones, el día de inicio del debate en el que serán juzgados 18 imputados.

Mientras que entre los juicios que se reanudarán tras la feria judicial figuran los de la megacausa ESMA con 55 acusados, y el que tramita en Bahía Blanca con 37 acusados, por delitos cometidos en el ámbito del V Cuerpo de Ejército.

