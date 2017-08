Tras la polémica, Unicef explicó la labor de Natalia Oreiro en África

Luego de que se generara la polémica por la tapa de Natalia Oreiro en la revista Gente de esta semana, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, envió un comunicado para explicar la labor de la actriz como embajadora de buena voluntad.

"Natalia Oreiro visitó Kenia invitada como Embajadora de UNICEF, en el marco de Un Sol para los Chicos, para conocer de cerca y compartir cómo viven las niñas, niños y adolescentes de las zonas más afectadas por la sequía y la desnutrición", explicó la organización.

"Los conflictos, la inestabilidad, la falta de lluvias y el acceso restringido para las organizaciones humanitarias constituyen una grave amenaza para los niños y sus familias. Esta sequía -la peor en 35 años- está aumentando la vulnerabilidad de los niños en toda la región, y pone las vidas y los medios de subsistencia de millones de personas en peligro", continuaron.

En tanto, Oreiro contó su experiencia y dijo que: "cuando llegué a Turkana, al norte de Kenia, las mujeres de la comunidad me recibieron con una canción, juntas cantamos, bailamos y nos abrazamos. Me senté con ellas y lo primero que hicieron fue trenzar mi cabello. Pude conocer a sus hijos y entender lo que implica la sequía, no tener acceso al agua ni a los alimentos", dijo.

UNICEF junto a sus aliados, instalan clínicas móviles para prevenir y tratar a las chicas y chicos que sufren desnutrición severa aguda. Natalia Oreiro, conoció a las mujeres que asisten a la clínica móvil, pesó y midió a sus bebés. También interactuó con los voluntarios y trabajadores comunitarios, y entregó alimento terapéutico, una pasta con alto valor proteico realizada a base de maní, que se usa para tratar la desnutrición.

Más detalles en RatingCero.com