Trasladarán material de relleno a la calle Mahuida

El trabajo es arduo y desde el municipio lo saben. Por esta razón, la Secretaría de Servicios a la Comunidad puso en marcha un operativo de limpieza y recomposición de la trama vial en los sectores donde hubo mayor cantidad de reclamos de la comunidad.Según explicó el titular del área, Rubén Palomeque, ya se ejecutaron acciones en Standart, Astra y Diadema con el reencauzamiento de los canales naturales y limpieza de calles. También en la zona sur, con maquinaria para recuperar la calzada."Desde el temporal que vivió la ciudad no dejamos de mantener y sostener la constante permanencia del equipo de trabajo en todos los sectores más perjudicados. Es más, las consecuencias del temporal nos siguen y nos seguirán afectando por mucho tiempo, porque continuamos con el levantamiento de barro", explicó Palomeque."En el barrio Juan XXIII y Pueyrredón no hemos salido aún, siempre hay una retro, con camiones y maquinas, trabajando en ese sector. Sobre todo en la zona que va de la avenida Patricios hacia Congreso, con la constante limpieza de la calzada", detalló el funcionario.Palomeque adelantó que en el transcurso de esta semana, tres motoniveladoras y cargadoras llegarán al barrio San Cayetano para trasladar material de relleno a la calle Mahuida. "Se deteriora mucho. Es una calle paralela a la avenida Polonia y continúa hasta Pieragnoli y sus colectoras. De esta manera, vamos a mejorar los accesos a las viviendas en toda esa zona, haciéndola más transitable", explicó."De la misma manera, estamos trabajando mucho en la Fracción XIV, donde estamos tapando zanjones que se originaron cerca del camino alternativo y que como requiere mucha cantidad de material para acopiar, necesitamos tiempo extra", agregó.REENCAUZAR ARROYOSRespecto a los trabajos que se despliegan en la zona norte, el secretario explicó: "en ese sector estamos más abocados al reencauzamiento y surgimiento de arroyos y vertientes que antes venían con un caudal que no dañaba y que ahora sí lo hace"."Por ejemplo, estamos cambiando el cauce del Arroyo Belgrano a la salida de km 5 con una obra de movimiento de tierra muy importante, y lo hicimos con el arroyo de km 8 que va hacia Restinga Alí. También tenemos previsto avanzar en la misma línea de trabajo en la zona de Astra, que tiene un gran zanjón en el ingreso del camino de camiones y en la zona de Diadema. Nuestra función, es permanecer en los barrios, mejorando día a día la trama vial y los acceso a las viviendas y barrios", aseguró Palomeque.