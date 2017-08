Trelew: confirmaron la prisión del imputado por el homicidio de Quiroga

A pedido de la defensa de Hugo Francisco Torres se llevó a cabo una revisión de la resolución dictada por la juez Ivana González, quien durante la apertura de la investigación por el homicidio de Brian Quiroga hizo lugar a la imputación contra Torres y le dictó la prisión preventiva.

La medida ya había sido revisada por el tribunal colegido que integraron los jueces Fabio Monti y Laura Servent, quienes lo hicieron en los términos del artículo 236 del Código Procesal Penal. En esa ocasión, confirmaron el mantenimiento de la medida de coerción, aunque se ordenó la realización de una rueda de reconocimiento, la cual fue realizada el jueves pasado y luego de ello una revisión de la medida.

En la nueva audiencia, el fiscal general Arnaldo Maza manifestó que durante esa rueda Torres fue reconocido como la persona presente en el lugar del hecho y fue señalado como la persona que tuvo una discusión con la víctima en el interior de su propia vivienda, culminando el entredicho con la agresión con un arma blanca.

El acusador agregó que en el lugar se hallaron manchas de sangre esparcidas en diferentes sitios y recalcó que en las entrevistas realizadas existen elementos coincidentes, a la vez que se presentó documentación confirmando el parentesco que une a quien efectuó el llamado telefónico alertando a la policía.

Esos elementos fueron valorados por la jueza natural, quien sostuvo que se reafirmaron los argumentos fiscales a la vez que la propia declaración del imputado no era un aporte que lo pudiera beneficiar.

Torres había dicho que él no lo mató y que se presentó en la Fiscalía porque supuestamente lo buscaban, agregando que no recordaba nada porque estaba borracho, aunque cree que no lo mató porque de eso se acuerda.

Por todo lo expuesto, la juez resolvió confirmar la prisión preventiva por el término de un mes y la fundó en los peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación, debiéndose llevar adelante diversas medidas, entre ellas tomar nuevas declaraciones.

Esta última resolución fue puesta en crisis una vez por el defensor, quien volvió a pedir una revisión en los términos del artículo 236 del Código Procesal Penal y así fue que el tribunal se integró con los jueces Monti y Zaratiegui, quienes finalmente la confirmaron en todos sus términos, tal como reclamó la Fiscalía.

Hay que recordar que el hecho ocurrió el 23 de julio en un domicilio de Trelew y que tres días después se presentó el sospechoso ante la Justicia tras señalar que se enteró de que lo estaban buscando, aunque negó haber sido el autor del crimen que ocurrió en su propia vivienda.