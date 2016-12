Tres años de prisión en suspenso para Milagro Sala por escrache contra Morales

En el curso del juicio se comprobó que Sala no estuvo en esa protesta y sólo un testigo, que trató de ocultar que trabaja para la gobernación jujeña, la señaló como la organizadora.

El Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó a tres años de prisión en suspenso a Milagro Sala por el delito de "daño agravado" por un escrache contra el ahora gobernador Gerardo Morales en 2009. En tanto, los jueces sobreseyeron a la dirigente social por el delito de "amenazas" contra el entonces senador.

En el curso del juicio se comprobó que Sala no estuvo en esa protesta y solo un testigo, que trató de ocultar que trabaja para la gobernación jujeña, la señaló como la organizadora. Ese testigo dijo que ella le ordenó presentarse en el lugar, pero finalmente ni siquiera participó de la protesta.

Asimismo los jueces también resolvieron condenar a los cooperativistas, Graciela López a la pena de 3 años y a Ramón Salvatierra 2 años, por ser los coautores de daños agravados materiales de los hechos investigados.

La sentencia fue leída tras un cuarto intermedio de dos horas solicitado por los magistrados. Más temprano, la fiscalía y la querella habían rechazado el pedio de la defensa de plantear la prescripción de la acción penal por considerarla un hecho simple.

Luego de la exposición del fiscal que llevó adelante el juicio, Milagro Sala hizo uso de la palabra y pidió a los jueces que "no se dejen apretar por el poder político y dicten lo justo". La dirigente social señaló que "nunca me imaginé que me iban a hacer pagar este costo por las protestas". "Siento dolor por la injusticia que estamos viviendo", añadió.

En un discurso breve, la dirigente social indicó ante los jueces que "nosotros volvimos a instalar la cultura del trabajo". Sala sostuvo que el "pecado" de la organización Tupac Amaru "fue querer que haya igualdad".

Sala fue detenida el pasado 16 de enero, en tanto que el juicio que se le sigue fue iniciado a partir de una denuncia que le hizo Morales por ser la supuesta instigadora del "escrache" que sufrió en octubre de 2009, cuando era senador nacional y le tiraron huevos durante una actividad en el Consejo Superior de Ciencias Económicas.

La audiencia se efectuó en medio de un fuerte operativo policial y contó con la presencia de varios dirigentes políticos y sociales. Entre los presentes estaban diputados nacionales de Tucumán, Santa Fe, Chaco, Catamarca, Córdoba, Misiones, Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el dirigente de La Cámpora Juan Canbandie y el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno.

También estuvieron presentes el padre Francisco "Paco" Olivera, Horacio Pietragalla (secretario de DDHH de Santa Cruz), "Lita" Boitano (presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas), Estela Díaz, de la CTA y del Comité por la libertad de Milagro Sala y el referente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbistky.





"INCENDIO INTENCIONAL"

Por otro lado, a horas del inicio de la audiencia, la organización social Tupac Amaru, que lidera Milagro Sala, denunció el incendio "intencional" de un depósito en el que se encontraban más de 400 colchones, ubicado en el barrio Alto Comedero de la capital provincial.

El incendio "se produjo entre las 7 y las 9 horas" y para tal fin "habrían roto una ventana por donde ingresaron los agresores", ello "de acuerdo con la información brindada por quienes participaron de las primeras actuaciones", según manifestó la Tupac Amaru en un comunicado de prensa.

En el lugar "se encontraban unos 400 colchones que se habían prestado hace pocos días a la Secretaría de Deportes de la Provincia para alojar a personas en la sede de la Tupac Amaru el fin de semana del 9 y 10 de diciembre", fecha en la que se realizó un torneo interprovincial de futbol infantil en el que participaron niños de distintos lugares del NOA.

Milagro Sala está detenida en el penal de Alto Comedero desde enero pasado, imputada por los delitos de "fraude a la administración pública", "asociación ilícita", extorsión", "enriquecimiento ilícito" y "evasión impositiva". Además, a principios de diciembre, el juez Pablo Pullen Llermanos la procesó por "homicidio agravado en grado de tentativa por promesa remuneratoria".