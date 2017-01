El Patagónico | Deportes - 15 enero 2017 Tres argentinos inician su actuación en el primer Grand Slam de la temporada Federico Delbonis, Diego Schwartzman y Facundo Bagnis serán los primeros argentinos que esta noche saldrán a jugar en el certamen que no tendrá a Juan Martín Del Potro.

Los argentinos Federico Delbonis, Diego Schwartzman y Facundo Bagnis iniciarán en las primeras horas de mañana sus respectivas participaciones en el Abierto de tenis de Australia, en Melbourne, en el primer Grand Slam del año al que no acudirá Juan Martín Del Potro.

El azuleño Delbonis, ubicado en el puesto 42 del ránking mundial ATP, tendrá un difícil estreno ante el estadounidense Steve Johnson (33), quien lo derrotó en agosto pasado por 6-4 y 7-5 en el Masters 1000 de Cincinnati en el único antecedente entre ambos. El partido comenzará cerca de las 17:00 de mañana hora local (3:00 de la Argentina), en el court número 20.

En tanto, el porteño Diego Schwartzman (52) también asumirá un difícil debut ante el uruguayo Pablo Cuevas (22). En la serie previa entre sí, el argentino domina la estadística por 2-1, como consecuencia de los éxitos logrados en el Challenger de Montevideo (2013) y ATP Amberes (2016). Mientras que el nacido en la localidad entrerriana de Concordia pero con ciudadanía uruguaya festejó en Hamburgo (2015). Este encuentro tiene previsto su arranque a las 15:00 (1:00), aproximadamente, en la cancha 13.

Mientras que, no antes de las 17:30 (3:30), el rosarino Facundo Bagnis (55) se medirá con el británico Daniel Evans (67), en el court 14.

También se producirá el estreno del número 1 del mundo, el escocés Andy Murray, quien se topará con el ucraniano Illya Marchenko (93).

Además, luego de haber superado una lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de la competencia durante seis meses, el suizo Roger Federer (17) se enfrentará al austríaco Jurgen Melzer (296).

Mientras que también jugará el suizo Stanislas Wawrinka (4) ante el eslovaco Martin Klizan (35), a la vez que el japonés Kei Nishikori (5) se topará con el ruso Andrey Kuznetsov (48).

El Abierto de tenis de Australia se disputará en la ciudad de Melbourne y otorgará premios por más de 22 millones de dólares.

El tandilense Del Potro (39) no intervendrá en esta edición del primer Grand Slam de la temporada y recién debutará en 2017 en el certamen de Delray Beach, en la segunda quincena de febrero.





