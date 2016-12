Tres diputados del FPV fueron desvinculados del bloque

"Del bloque no van a participar porque ya perdimos la confianza. No tiene sentido seguir con Papaiani, Espinosa y Cunha, se filtran las definiciones", declaró esta tarde el diputado Javier Touriñan.

Luego de la sesión Legislativa de ayer en Rawson, el bloque del FPV no vivió unas horas de conflicto y molestias, ya que gran parte del bloque mostró su disconformidad con tres diputados que decidieron no acompañar la reforma de los superpoderes perteneciente al artículo 13

Por este motivo, el diputado del FPV y presidente de esta agrupación política, Javier Touriñan, dialogó con radio Del Mar esta tarde y confirmó que "cuando se trabaja en un bloque se piensa como un bloque y no en separado. Nadie les critica la actividad política de cada uno, si quieren ser dasnevistas que lo sean nadie les dice que no, pero había una serie de personal que trabajaba para ellos. Que lo blanqueen y no se corten solos", comentó.

"En realidad lo que exprese es que si uno no se siente cómodo dentro de un bloque se tiene que ir. Se perdió la confianza, no tiene sentido sostener el bloque con Papaiani, Espinosa y Cunha, se filtran las definiciones", disparó Touriñán.

Los diputados ayer no acompañaron y votaron a favor de Das Neves, por este motivo, Touriñan explicó esta tarde que es preferible que se marchen del bloque: "acá ya no van a participar porque ya perdimos la confianza. Las cosas que se hablan dentro de cuatro paredes no se puede confiar más con ellos. Entonces preferimos que se vayan y listo. Votaron temas en contra y los compañeros no estuvieron a favor de estos proyectos, entonces preferimos tomar esta decisión. Si Chubut Somos Todo los acepta se pueden pasar a ese bloque, porque su ideología creo que es más parecida a la de ellos", finalizó.

Por otro lado, Florencia Papaiani, diputada del FPV, se refirió a la decisión que tomó Touriñan y explicó que "soy una persona joven y la verdad siento que hay gente con mucho resentimiento. Yo hoy me siento desilusionada. Me siento peronista como siempre, elegida por todos mis compañeros".

"No me animo a decir q sea el bloque completo el q esté tomando estas decisiones. La medida es contra nuestro sector así es q algo detrás hay. Yo creo que es un ataque a Mac Karthy, acá definen una o dos tres personas la política y hay mucho rencor", comentó en radio Del Mar.