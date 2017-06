Tres familias fueron evacuadas en barrio Astra

Tres familias de barrio Astra fueron evacuadas tras las persistentes precipitaciones que se registraron en Comodoro Rivadavia. El Servicio Meteorológico Nacional informó que desde el sábado hasta la noche del domingo cayeron cerca de 30 milímetros de agua en la ciudad.



Según describió la vecinalista de Astra, Nerea Amarilla, "luego del último temporal - del que ya pasaron tres meses - no se hizo ninguna obra. Los trabajos recién comenzaron el último jueves, particularmente en el ingreso del barrio y en los canales evacuadores. Luego de insistir con que venían más lluvias se pusieron manos a la obra, pero el tiempo no alcanzó" indicó en contacto con El Patagónico.



Amarilla señaló que "pese a los esfuerzos de las máquinas a lo largo del día el agua fue creciendo. Las máquinas iban despejando el asfalto pero ayer no se pudo sostener más la situación".

Las calles más afectadas por inundaciones en este barrio de zona Norte son: Carlos Agote y el ingreso a la Ricardo Gruneissen, además de la zona de la biblioteca, sitio en el que "no se logró contener en canal".



astra vecinos.mp4 video: Ricardo (vecino Astra)



Video: Ricardo, vecino de Astra



La vecinalista comentó que con la ayuda de los propios vecinos, junto con personal de Defensa Civil pudieron asistir a las familias más afectadas. "Que se hagan las obras como deben ser, en serio" apuntó Amarilla.

"LO ÚNICO QUE HICIERON FUE UN PALIATIVO"

Dos de habitantes del barrio, Jorge y Eduardo Acosta en diálogo con El Patagónico describieron la situación en estos momentos y apuntaron a la falta de obras, luego del anterior temporal.

"Esto es prácticamente el desagüe del pluvial del Cañadón Ferrays, porque todo la lluvia y deshielo viene por esta calle, porque no hicieron un buen desvió" expresaba Acosta que con impotencia decía que "lo único que hicieron es paliativo, no hacen obras para más adelante, solo para el momento".

Jorge, por su lado explicó que "del otro lado hay una casa, que taparon el canal, el municipio le dio el ok, por eso también es lo que pasa acá, que se inunda la gente de toda esta cuadra que viene a ser paralela a la entrada de Astra".

Desde el último temporal Acosta manifestaba que no puede ingresar a su domicilio por las condiciones en que quedo el lugar "hace tres meses que no puedo entrar, si no es por la casa del vecino, y tengo que subir y bajar herramientas y llega un momento que decís: ´a ver los cráneos que tenemos en el municipio ¿dónde están?´".

Sobre el final se dirigió a las autoridades y les manifestó que los mismos "traten de hacer la ciudad para que las cosas sean duraderas y no un paliativo y a los ponchazos como hacen ellos".

vecinos astra.mp4 Video: Martín Pérez/El Patagónico