El Patagónico | Policiales | ROBOS - 20 mayo 2017 Tres de los cuatro detenidos con droga en un camión chileno aceptaron declarar Se cumplió ayer una semana de la detención de tres ciudadanos chilenos y uno argentino. En la noche del viernes 12 fueron sorprendidos sobre la Ruta 26, a la altura de Sarmiento, a bordo de un camión con patente trasandina, donde detrás de la butaca del conductor se hallaron ocultos 7 kilos de marihuana. La titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio, resolverá el lunes la situación procesal de los implicados.

Los cuatro detenidos que la Policía del Chubut sorprendió a bordo de un camión chileno que transportaba siete kilos de marihuana en panes y 10 gramos de cocaína, ya cumplieron una semana bajo prisión preventiva. Se dirigían desde Comodoro Rivadavia a la ciudad chilena de Coyhaique y se presume que al llegar a la frontera, algunos de ellos intentarían ingresar la droga a pie al vecino país a través de algún paso no habilitado.

Según confirmó El Patagónico, a principios de esta semana tres de los cuatro detenidos aceptaron declarar ante la juez Eva Parcio, del Juzgado Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia, mientras que uno de ellos se resguardó en sus garantías para abstenerse a prestar testimonio.

De todos modos, los sospechosos permanecen detenidos bajo prisión preventiva y continuarán en esa condición por lo menos hasta el lunes cuando Parcio decida si los procesa.

Desde el Juzgado Federal de Primera Instancia se confirmó lo que este diario ya había adelantado en su edición del último domingo: que el conductor del camión Iván Armando Talma Mardones (30) tenía antecedentes por infracción a la ley de estupefacientes en Chile.

En ese sentido, El diario de Aysén, al reproducir la información brindada por El Patagónico recordó también que Talma Mardones fue detenido el año pasado por personal de Gendarmería de Chile –a cargo del resguardo de los recintos penitenciarios en ese país- intentando ingresar dos gramos de marihuana al penal de Puerto Aysén, por lo que fue procesado por microtráfico.

Los otros detenidos en el acceso a Sarmiento fueron identificados como Alejandro Octavio Vidal Mardones (21) y Claudio Ignacio Quilimpane Quilimpane (23), ambos también chilenos y Ezequiel Alfredo Crespo (22), argentino, residente en Comodoro Rivadavia.



VINO EN CAJA



Los cuatro hombres levantaron sospechas de un oficial de policía cuando pasadas las 22 del viernes 12 de este mes, viajaban sobre la Ruta 26 con las luces apagadas y haciendo zigzag. Iban a bordo de un camión de pequeño tamaño, un Hyundai Porter, patente chilena HT-HZ-53.

El oficial Tomás Vázquez, de la División Seguridad Rural de la Policía del Chubut, regresaba desde Comodoro hacia Sarmiento. Hizo señas de luces desde su automóvil particular para que el conductor del camión dejara de efectuar esas maniobras peligrosas en la ruta, pero el vehículo de carga hizo caso omiso.

Entonces el policía se adelantó y cuando tuvo señal para llamar por teléfono, alertó a sus compañeros de la división Montada para que lo ayudaran a identificar a los ocupantes del camión.

Antes de llegar al pórtico de ingreso a Sarmiento, el camión fue interceptado y se hizo descender a sus ocupantes para identificarlos. Tres viajaban en la cabina y el restante en la caja térmica.

Al hacerlos descender, la policía comprobó que iban bebiendo vino en caja mientras circulaban. Además, al observar el interior del habitáculo les llamó la atención una bolsa negra repleta de paquetes encintados. Estaba oculta detrás del asiento del conductor.

La División Drogas Peligrosas de Sarmiento secuestró así un total de 28 paquetes compactados que contenían marihuana, además de 10 gramos de cocaína.

En el vehículo se encontraron mochilas de campaña y ropa preparada para alta montaña, además de calzado especial. Incluso llevaban en las mochilas viandas con raciones para varios días.

Por la presencia de esos elementos, se presume que mientras el conductor del camión cruzaría la frontera por alguno de los pasos habilitados -como El Triana, Hito 45 o Hito 50-, los otros ocupantes del vehículo buscarían pasar de Argentina a Chile a pie a través de algún sendero.

El año pasado, según el Diario de Aysén, la División Drogas de Carabineros incautó cerca de 30 kilos de marihuana que se pretendían ingresar desde Chubut o Santa Cruz a esa región chilena. Los procedimientos se desarrollaron en pasos no habilitados cercanos a cruces fronterizos como Balmaceda (Hito 50 en Argentina), Chile Chico (que colinda con Los Antiguos) y Puesto Viejo (a la altura de Río Senguer).

Rodrigo Arroyo, jefe de esa división de Carabineros indicó al medio trasandino: "dentro de la región (de Aysén) el límite fronterizo es muy extenso y por lo mismo la gran mayoría de los decomisos se hacen en pasos no habilitados (...) Hay una movilidad (de los traficantes) para evitar los controles de las policías y la aduana".





