Tres meses de preventiva para Willatowski por el crimen de Bayón

Esta mañana se efectivizó en sede de los tribunales penales del barrio Roca la audiencia de control de detención y apertura de la investigación preparatoria por el crimen de Daniel Sebastián Bayón, el pasado 1 de julio, en el barrio Km. 5, que tiene como imputado a Maximiliano Willatowski.

La fiscal realizó un breve relato del hecho, solicitó que se le impute y se declare legal la detención del imputado. Asimismo requirió su prisión preventiva por el término de tres meses. El defensor por su parte no objetó el relato del hecho, ni la calificación legal escogida, consintiendo la prisión preventiva de su pupilo, pero por el término de un mes.

La audiencia de control y apertura fue presidida por Mariel Suárez, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal se hicieron presentes Camila Banfi, fiscal general y Ricardo Carreño, funcionario de fiscalía; en tanto que la defensa de Willatowski fue ejercida por Guillermo Iglesias, abogado de confianza del mismo.

La fiscal solicitó en primer término se declare legal la detención del imputado ya que pesaba sobre él una Orden de detención y captura. El hecho a investigar acontece el pasado 1 de julio, aproximadamente a las 5:45, cuando el imputado Maximiliano Willatowski llega, junto a otro sujeto aún no identificado, a bordo de un automóvil Chevrolet Corsa hasta un local comercial de Km. 5, drugstore 24 horas.

Willatowski se baja del asiento del acompañante, comienza a discutir con la víctima Daniel Bayón que se encontraba cerca del local comercial, saca un arma de fuego y efectúa 6 disparos contra Bayón. Seguidamente huyen del lugar. De los 6 disparos 4 impactan en el cuerpo de Bayón, dos en los miembros inferiores, uno en la mano y el restante en el tórax, constatándose su óbito por shock hipovolémico irreversible.

La fiscal calificó provisoriamente el hecho como "homicidio agravado por el uso de arma de fuego", en calidad de autor para Maximiliano Willatowski. Seguido Banfi solicitó la prisión preventiva del imputado en base a la existencia de elementos de convicción suficientes para tenerlo como probable autor del hecho, por la gravedad del mismo. Mencionando la existencia del peligro procesal de fuga, comprobable ya que cuando se fue a detener al imputado no se encontraba en su domicilio, las características graves del hecho, la violencia desplegada, en un lugar público, a quemarropa y con la utilización de un arma de fuego. Por último la fiscal argumentó el peligro de entorpecimiento ya que existe un testigo de identidad reservada y otros se mostraron reticentes por temor.

Por su parte el defensor refirió a que la detención de su defendido se hizo efectiva en éstos tribunales penales en el día de ayer ya que pesaba sobre él una Orden de detención, por lo cual no objetó la legalidad de la misma. Tampoco planteó objeción respecto del relato del hecho, como de la calificación legal escogida por la acusadora pública. Recalcando que no existe vinculación directa entre mi defendido y la persona fallecida, esbozando su teoría del caso que Maximiliano Willatowski no fue el autor del hecho. Consintiendo la prisión preventiva solicitada por la fiscal, pero por el término de un mes.

Finalmente la jueza penal resolvió declarar legal la detención de Willatowski, dándolo por anoticiado del hecho que se investiga en su contra, su calificación legal, y por asegurada su defensa técnica. Dictando su prisión preventiva por el término de tres meses en base al peligro de fuga por la gravedad del hecho, la pérdida de la vida de una persona, y la pena en expectativa en caso de recaer condena que será de efectivo cumplimiento. También fundó su decisión en el peligro de entorpecimiento por el testigo de identidad reservada.