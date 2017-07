Tres meses, siete reclamos y ninguna solución a la vista

Dicen que la iluminación de la cuadra les otorgaría más seguridad, ya que el sector se vuelve inseguro cuando caen las primeras sombras y entonces hay que salir o entrar a los hogares mirando para todas partes.

"Ya no sé cómo hacer para que cumplan con su labor; estoy cansado de llamar por teléfono y de que nadie me dé respuestas. Me parece que en cualquier momento nos juntamos con los vecinos y empezamos a quemar cubiertas", dijo Alberto, uno de los damnificados.

En tanto, César Gómez (asociado-usuario 32376) escribió a esta Redacción que "desde el día viernes 30 de junio estoy haciendo un reclamo por la cloaca tapada, razón por la cual no puedo hacer uso de lavarropas, lavar los enseres domésticos, realizar todas las necesidades básicas que requieren el uso de cloacas. No sé cuántas veces llamé al 4062020 de servicios al asociado, atendiéndome una persona distinta cada vez, sin obtener respuesta al reclamo. En el último llamado realizado, y ante la permanente frase 'le reitero el reclamo', le manifesté a la persona que me atendió que quería hablar con alguien operativo para saber qué pasaba con mi reclamo tantas veces repetido, manifestándome por parte de la SCPL que lo único que podían hacer era 'reiterar el reclamo'. Entonces le manifesté que el servicio de atención al usuario no servía ya que es inútil solamente reiterar el reclamo, ante lo cual la SCPL me manifiesta que ese era 'mi' punto de vista. Me quedé pensando: es el punto de vista de un estúpido asociado al cual no le solucionan el problema y que paga un sector de la SCPL totalmente 'inútil', ya que 'casa' es una barrera entre los problemas de los asociados y la solución que tiene que brindar la SCPL. Por lo expuesto solicito públicamente a la SCPL que informe a todos sus asociados cuántas personas trabajan en el centro de (des)atención de servicios al asociado, cuánto es el gasto que pagamos los asociados por este sector inútil a los intereses del asociado y que elimine este sector, donde, creo, nos ahorraríamos muchooooooo dinero, volviendo al sistema de reclamo directamente a la parte operativa como era antes. También tengo un reclamo desde marzo por falta de alumbrado público sin resolver. Seguramente que con los recursos económicos que se usan en este mal servicio se podría contratar más personal operativo que es lo que se necesita. Sí al sistema cooperativo, no a la ineficiencia y al mal uso de los recursos económicos de todos".