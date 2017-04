El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 21 abril 2017 Triaca acepta las paritarias cada seis meses, pero "contemplando la realidad económica" Jorge Triaca (h) dijo que "tenemos diálogo en forma habitual con los distintos sectores porque creemos que hay una oportunidad de diálogo sectorial ya que hay mucho por hacer en la Argentina para ver de qué manera podemos mejorar".

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca dijo ayer que no se opone a las negociaciones salariales por seis meses y con cláusula gatillo al señalar que "las paritarias deben ser libres, pero siempre, por supuesto, contemplando la realidad económica de la Argentina".

Ante la consulta de si el Gobierno va a aceptar paritarias de seis meses como plantean los gremios del transporte, Triaca respondió que "no es un problema para nosotros en la medida que haya acuerdos. Lo que pretendemos es dar previsibilidad y tratar de generar acuerdos extensos porque ayuda a dar más horizonte y más certezas".

Puntualizó que "en conjunto toda la sociedad ha podido bajar el nivel de inflación y esa es una cuestión que afecta en mayor medida a aquellos que tienen más dificultades y que están en el sector de la pobreza".

Triaca al ser interrogado sobre el diálogo tripartito tras inaugurar el Encuentro Nacional de Consejos Sectoriales sobre Empleo, Formación e Innovación, con la participación empresarios y gremialistas en el NH Hotel, precisó que "tenemos diálogo en forma habitual con los distintos sectores, porque creemos que hay una oportunidad de diálogo sectorial ya que hay mucho por hacer en la Argentina para ver de qué manera podemos mejorar".

Asimismo añadió que "por supuesto que también hay que avanzar en los temas en los que nos hemos planteado buscar soluciones y mucho tiene que ver con el trabajo en favor de incorporar a aquellas personas que están en la informalidad, con el desarrollo de la capacitación y en atender a aquellos sectores que tienen más dificultades, porque como Gobierno no dejamos de ver que hay sectores que tienen dificultades y hay que atenderlos".



VOCACION DE DIALOGO



Acerca de cómo quedaron las relaciones tras las medidas de fuerza de la CGT, Triaca insistió en que "tenemos vocación de diálogo y tenemos ganas de que la Argentina encuentre ámbitos comunes, donde podamos resolver los problemas existentes, porque ahí está nuestro desafío ya que hay que prepararse para un mundo cambiante, pero tenemos que hacerlo entre todos y trabajando juntos".

Consultado sobre si se va a descomprimir la conflictividad gremial después de un marzo intenso, manifestó que "siempre en los meses que comienzan las negociaciones paritarias hay niveles de tensión más importantes, nosotros lo entendemos porque es parte del proceso de negociación, pero también entendemos que se ha hecho mucho en la Argentina dialogando juntos".

En ese sentido reflexionó que "el año pasado a partir del diálogo hemos podido resolver temas como el de las asignaciones familiares, ganancias, la reparación histórica de los jubilados y esos son los desafíos y de esa manera se pueden resolver las cosas, ahora si el conflicto es parte del vínculo electoral o la motivación de algún sector muchas veces eso falla".

Entre los participantes del sector empresario se destacó la presencia del directivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja y entre los sindicalistas: Carlos West Ocampo (Sanidad); Mario Manrique (Smata); Omar Maturano (La Fraternidad), Luis Hlebowicz (Pasteleros); Argentino Geneiro (Utghra); Hugo Benítez (Textiles) y Roberto Coria (Guincheros).

El encuentro cuya apertura estuvo a cargo de Conrado Reinke, subsecretario de Políticas de Formación y Capacitación; Pedro Furtado, Director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); Miguel Ponte, secretario de Empleo y el ministro Triaca, será cerrado esta tarde, por el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez.





