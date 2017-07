El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 19 julio 2017 Trump pide derogar el sistema de salud instituido por Obama Después de meses de negociaciones y varios intentos fallidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que aceptar que no podrá aprobar ahora su reforma de salud, por lo que pidió a los senadores oficialistas que al menos "deroguen" el sistema promulgado por su predecesor, Barack Obama, en 2010.

"¡Volveremos!", subrayó Trump al prometer ayer que volverá a intentar la aprobación de su reforma del sistema sanitario nacional.

"Los republicanos deberían simplemente derogar el fallido Obamacare (como se conoce a la reforma de Obama) y trabajar desde cero en un nuevo plan de salud. ¡Los demócratas se unirán!", escribió en su cuenta personal de Twitter, en referencia a la reforma del expresidente.

Además, se lamentó del abandono de "todos los demócratas y algunos republicanos", aunque subrayó que algunos de sus correligionarios "fueron leales, fantásticos y trabajaron muy duro" por la nueva reforma de salud.

A pesar del optimismo y la euforia de la Casa Blanca, la eventual derogación del sistema de salud de Obama será meramente retórica, ya que la medida no entrará en vigor hasta que el Congreso apruebe una nueva reforma que lo reemplace. Según la propia bancada del oficialismo republicano esto podría suceder recién en dos años, después de las elecciones de medio término, en las que se jugarán la mayoría en las dos cámaras del Congreso.

"Como siempre dije, lo mejor es dejar que el ObamaCare caiga para luego unirnos y entre todos hacer un gran plan de salud", sentenció Trump, quien evitó mencionar que la actual ley seguirá rigiendo hasta que el Congreso apruebe una nueva reforma.

El vicepresidente, Mike Pence, un conservador conocido por sus políticas contra el aborto y los homosexuales, también buscó reivindicar la derogación de la ley de Obama como una victoria.

"Bien dicho. Debemos mantener nuestra promesa de poner fin a la pesadilla del ObamaCare. Derogar ahora y reemplazar más tarde. La inacción no es una opción", aseguró el exgobernador de Indiana vía Twitter.

El pedido de la Casa Blanca resonó rápidamente en el Senado. El líder de la mayoría oficialista, Mitch McConnell, prometió ayer que el Senado votará en los próximos días la derogación del Obamacare luego de que anoche reconociera en público que no tenían los votos para aprobar una nueva ley de salud.



