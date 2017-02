El Patagónico | País/Mundo - 04 febrero 2017 Trump sancionó a Irán y le advirtió que "está jugando con fuego" El gobierno estadounidense impuso sanciones económicas a "múltiples individuos y entidades" de Irán. En concreto, las sanciones se dirigen a 13 individuos y 12 entidades relacionados con el programa de misiles balísticos de Teherán.

"Irán está jugando con fuego - ellos no aprecian qué tan 'amable' el presidente Obama fue con ellos. Pero yo no!", tuiteó el mandatario.

Ayer el presidente Trump había afirmado que Irán fue advertido por haber disparado un misil balístico.

"Irán fue formalmente advertido por haber disparado un misil balístico. Deberían estar agradecidos por el terrible acuerdo que Estados Unidos hizo con ellos", tuiteó ayer.

"Irán estaba de última y listo para colapsar hasta que Estados Unidos llegó y les dio vida con un acuerdo de 150 billones de dólares", continuó Trump en otro tuit.

Irán realizó esta semana su primera prueba de misiles desde la investidura del presidente Trump, poniendo en duda algunos aspectos del tratado nuclear y del convenio secundario relativo a pruebas balísticas.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que "Irán está jugando con fuego".

A última hora de ayer, el gobierno estadounidense del presidente Donald Trump impuso sanciones económicas a "múltiples individuos y entidades" de Irán, en respuesta a su reciente prueba de un misil de medio alcance.

En concreto, las sanciones se dirigen a 13 individuos y 12 entidades relacionados con el programa de misiles balísticos de Teherán.

"El continuado apoyo de Irán al terrorismo y desarrollo de su programa de misiles balísticos supone una amenaza a la región, a nuestros socios en todo el mundo y a Estados Unidos", explicó John Smith, el director interino de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, en un comunicado citado por la agencia de noticias EFE.

El domingo pasado, Irán realizó una prueba de un misil de medio alcance que explotó, tras recorrer unos 1.000 kilómetros, y despertó las alertas por parte de EE.UU.

En un mensaje en su cuenta de la red social Twitter, Trump acusó a Irán de no haber agradecido lo "considerado" que fue su antecesor en el cargo, Barack Obama, con el régimen iraní, con el que la comunidad internacional firmó un acuerdo nuclear.

"Irán ha sido formalmente puesto sobre aviso por disparar un misil balístico", comentó Trump.



CRITICAS DE EUROPA

Jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea (UE) buscaron ayer una postura común frente a Donald Trump, en medio de crecientes preocupación y temor a que el nuevo presidente de Estados Unidos plasme sus promesas de campaña en medidas reales y agrave las divisiones del ya aquejado bloque comunitario.

Reunidos en una cumbre en Malta, varios de los líderes de los Veintiocho evidenciaron la gran brecha entre las posiciones de la UE y algunas de las medidas ya adoptadas por Trump, en especial su veto parcial al ingreso de inmigrantes de seis países musulmanes y un congelamiento de la admisión de refugiados.

El presidente francés, Francois Hollande, dijo que era inaceptable que el presidente de Estados Unidos presionara a la UE con sus declaraciones, días después de que condenara comentarios del mandatario a favor de la salida del Reino Unido del bloque, o Brexit, aprobado por los británicos en referéndum el año pasado.

"Muchos países deberían pensar que su futuro está primero en la UE, antes de imaginar no sé qué relaciones bilaterales con EE.UU.", dijo Hollande a su llegada a la cumbre en Malta.

La jefa de gobierno alemana, la canciller Angela Merkel, dijo que "cuanto más claros seamos sobre cómo definimos nuestro rol, mejor podremos ocuparnos de nuestras relaciones transatlánticas".

"Es Europa la que tiene su propio destino en las manos" y "la que debe definir el papel que desempeña en el mundo", declaró, citada por la agencia de noticias DPA.

Las preocupaciones de Europa han ido en aumento desde la asunción de Trump, el 20 de enero.

