Turistas gastaron $13.702 millones durante las vacaciones de invierno

De acuerdo al estudio que efectuó la CAME, la cantidad de turistas de este invierno superó a la del año pasado con un total de 4,9 millones de personas, aunque la estadía promedio fue levemente inferior a la de 2016. Los destinos más elegidos fueron los centros de nieve como Bariloche y Las Leñas o la ciudad de Mendoza, al igual que destinos de temperaturas más altas como Salta, Tucumán, Córdoba y Misiones, lo mismo que Capital Federal por su circuito cultural y comercial.

Alrededor de 4,9 millones de turistas gastaron 13.702 millones de pesos en las vacaciones de invierno en Argentina, con estadía promedio de cuatro días, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La entidad sostuvo que la cantidad de turistas de este invierno superó a la del año pasado, aunque la estadía promedio fue levemente inferior a la de 2016.

Además, 8,5 millones de excursionistas se trasladaron a ciudades vecinas a pasar el día, con un gasto promedio de 270 pesos cada uno, con lo que inyectaron otros 2.322 millones de pesos a las actividades relacionadas con el turismo, lo que refirmó la importancia económica de las vacaciones invernales, señaló CAME.

"Las ventas minoristas sintieron el impacto del mayor movimiento y gasto de la gente, aunque lo que más se dinamizó fue el rubro esparcimiento", sostuvo el presidente de CAME, Fabián Tarrío.

El relevamiento, realizado por la entidad en las 40 ciudades de mayor peso del circuito turístico nacional, determinó que la venta de bienes y servicios vinculada al turismo -medida en cantidades- estuvo en niveles similares a los del año pasado, con más circulación de gente aunque con estadías más cortas.

Según analizó la entidad, este año las familias eligieron permanecer un poco menos de tiempo en los lugares en lugar de reducir sus gastos en gastronomía, hotelería y recreación.

La mitad de los turistas que viajaron en julio lo hizo por ocio, esparcimiento o recreación; y el resto para visitar familiares, amigos o participar de alguna competencia deportiva, en especial, carreras de autos, maratones o torneos de golf.

Muchas familias que arribaron en busca de descanso fueron alojadas por vínculos cercanos, fenómeno que explica que el gasto promedio por visitante se haya ubicado algo por debajo de otros fines de semanas largos del año.

Además, el hecho de permanecer más días en un mismo lugar impacta en el gasto en el transporte que se hace algo menos incidente.

Los destinos más elegidos fueron los centros de nieve como Bariloche, Las Leñas o la ciudad de Mendoza, y destinos de temperaturas más altas como Salta, Tucumán, Córdoba y Misiones.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también fue una plaza muy recurrida para los que buscaron unas vacaciones de cultura y compras.

La entidad resaltó: "si no fuera por la competencia que ofrecieron otros destinos como Chile o Miami, el resultado de las vacaciones hubiera sido mejor aún", no obstante destacó: "el balance no fue malo".