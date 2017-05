El Patagónico | Deportes - 21 mayo 2017 Ubeda: "Argentina tuvo más posesión pero faltó eficacia" Además de haber perdido, la selección nacional sufrió la expulsión de su máxima figura, el delantero Lautaro Martínez. El comodorense Tomás Conechny ingresó en el segundo tiempo en lugar de Exequiel Palacios. El martes desde las 8, el equipo argentino irá por la recuperación ante los dueños de casa.

Claudio Ubeda, entrenador del seleccionado de fútbol Sub-20 de la Argentina, consideró ayer que el equipo "no tuvo eficacia" en el mal debut que protagonizó en el Mundial de la categoría que se lleva a cabo en Corea del Sur, con una goleada en contra ante Inglaterra por 3-0, a lo que se sumó la expulsión de la máxima figura, el delantero Lautaro Martínez.

"Argentina tuvo más posesión pero faltó eficacia, mientras que Inglaterra aprovechó las escasas situaciones que dispuso. Aún es muy reciente la finalización del partido, tenemos tiempo para pensar", analizó Ubeda en la rueda de prensa que ofreció luego de la amplia caída en el estadio mundialista de Jeonju, ciudad ubicada a unos 200 kilómetros de la capital Seul.

El "Sifón" Ubeda también se refirió a la sorpresiva expulsión del atacante de Racing Club, Lautaro Martínez, quien ingresó a los 60 minutos y recibió la tarjeta roja a los 77 debido a un codazo a un rival, en una acción que podría costarle más de un partido de suspensión y, por lo tanto, podría perderse los dos compromisos que restan en el Grupo A.

"Haremos una revisión de la jugada de Lautaro Martínez. Si no hubo intención debería ser analizada", comentó el ex entrenador de Boca Unidos, Racing y Huracán.

Argentina se medirá el martes a las 8 contra Corea del Sur, también en Jeonju, y completará su participación en la fase de grupos el viernes 26 de mayo (también a las 8) frente a Guinea, en Jeju.

"Debemos trabajar en ciertas correcciones, pero la idea será la misma: salir a ganar", concluyó Ubeda, quien sin demasiados pergaminos como DT asumió la misión de conducir a la Argentina, campeón Mundial Sub-20 en las Copas de Japón 1979, Qatar 1995, Malasia 1997, Argentina 2001, Holanda 2005 y Canadá 2007.







