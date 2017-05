El Patagónico | País/Mundo - 11 mayo 2017 Un arrepentido del Lava Jato ratificó ante la Justicia el pago de coimas a Arribas Meirelles hizo referencia a unas 4.000 operaciones por pago de coimas en el marco del caso Lava Jato y entre las empresas involucradas está Odebretch, de acuerdo a lo ratificado ayer por el arrepentido.

Leonardo Meirelles, uno de los "arrepentidos" en el megacaso de corrupción "Lava Jato" en Brasil, ratificó ayer a la Justicia argentina que fueron diez las transferencias de dinero que hizo para el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, por un monto de 850 mil dólares. Aseguró que la plata era producto de coimas y volvió a comprometer así a Arribas que había sido sobreseído la semana pasada.

Meirelles, condenado por el Lava Jato declaró por videoconferencia ante el fiscal Federico Delgado y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativa (PIA) Sergio Rodríguez en el marco de una causa por sobreprecios en la que está apuntada la firma brasileña Odebretch, que en Argentina accedió a varios contratos de obras públicas.

El testimonio de Meirelles se produce días después de que la firma brasileña se presentara ante la justicia federal argentina para ofrecer "un acuerdo de colaboración" en relación a las causas en las que se investigan presuntos pagos ilegales relacionados con la obra pública en el país.

La declaración se produjo en el marco de un expediente en el que se investiga la construcción de la planta potabilizadora de Aysa "Paraná de Las Palmas", que costó más de 2.000 millones de pesos y se financió con un crédito de un banco brasileño.

Meirelles hizo referencia a unas 4.000 operaciones por pago de coimas en el marco del caso Lava Jato y entre las empresas involucradas está Odebretch, de acuerdo a lo ratificado este jueves por el arrepentido. Entre las empresas que habrían recibido pagos por coimas recordó a IECSA, propiedad de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, aunque aseguró no recordar en concepto de qué fue el pago porque había hecho más de 4 mil operaciones.

Durante su declaración le preguntaron por Julio De Vido, Ricardo Jaime y otros ex funcionarios kirchneristas y dijo no recordar esos nombres.

En su declaración, aseguró que él entregó toda la documentación al juez Moro de Brasil y recomendó que la misma sea solicitada a la justicia brasilera.

Según se había revelado hasta ahora, Meirelles había dicho en su "delación premiada" que en 2013 realizó cinco transferencias a una cuenta del titular de la AFI Gustavo Arribas en Suiza por casi 600 mil dólares. En esta causa el funcionario fue sobreseído y el expediente fue cerrado.

Ahora, según trascendió, las transferencias habrían trepado a una decena por un monto total de 850 mil dólares, según trascendió de fuentes judiciales.

El juez Rodolfo Canicoba Corral se apresuró a sobreseer a Arribas y el fiscal Germán Moldes se negó a apelar. Sí lo hizo en cabio la Procuraduría y la Cámara de Casación debe resolver.

Los informantes, con acceso al expediente, sostuvieron que durante la videoconferencia representantes de la justicia de Brasil ofrecieron la documentación respaldatoria de los dichos de Meirelles y que la misma será solicitada por la PIA.

Meirelles sostuvo que realizó en total unas 4.000 operaciones en todo el mundo vinculadas con pago de sobornos, en muchos casos relacionadas con obra pública y algunas de ellas para la empresa Odebrecht.

Fuente: