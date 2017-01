El Patagónico | Deportes | HANDBOL - 04 enero 2017 "Un batacazo podemos dar", manifestó Diego Simonet "Vuelvo a jugar en la selección, porque siempre estuve. Nunca me fui. Estoy contento y con muchas ganas", afirmó el jugador que se recuperó de la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

Diego Simonet, el talentoso central del seleccionado argentino masculino de hándbol, ya recuperado de la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha, aseguró que volver a jugar con los 'Gladiadores' era "lo que más ansiaba", y que el equipo está para "seguir entrando en la historia" en el próximo Mundial de la especialidad que se llevará a cabo en Francia, que comenzará el miércoles 11 en París.

"Vuelvo a jugar en la selección, porque siempre estuve. Nunca me fui. Estoy contento y con muchas ganas. Sé que tengo que volver a mi nivel, algo que cuesta de una lesión tan fuerte como la que tuve", afirmó Simonet en declaraciones a Télam, tras el último entrenamiento del equipo conducido por Eduardo Gallardo en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo).

El jugador de Montpellier, uno de los equipos más fuertes del hándbol francés, expresó: "la selección me va a ayudar a ganar más minutos en cancha y confianza" y resaltó: "ahora necesito volver a tener tiempo de juego, recuperar el ritmo y un poco de velocidad".

El 'Chino' se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha el 19 de marzo de 2016, jugando para su club contra el Flensburg, de Alemania, por los octavos de final de la Champions League, por lo cual se perdió el Panamericano de Buenos Aires, en Tecnópolis, y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

"Lo único que pensé durante siete meses era en volver y poder jugar bien. Después, obviamente, volver a la selección, porque perderme el Panamericano en casa y los Juegos fue muy frustrante. Jugar en la selección era lo que más ansiaba", dijo, horas antes de partir a España, donde los 'Gladiadores' participarán del torneo Internacional de Irún junto al seleccionado local, Polonia y Qatar.

Después de 218 días inactivo, el 25 de octubre, Diego volvió a jugar y lo hizo en la victoria de Montpellier ante el Metalurg Skopje, de Macedonia, en la quinta fecha de la primera ronda de la Champions League, marcando un gol, por eso, espera que su retorno con la celeste y blanca sea igual de feliz.

Desde el Mundial de Suecia 2011, donde Argentina consiguió resultados históricos (finalizó en el 12do puesto), como la victoria ante el local y candidato al título, y dio el gran golpe de escena, que los 'Gladiadores' no van a los torneos internacionales como convidados de piedra y a ver qué pasa.

"El objetivo es pasar de ronda. Sabemos que va a ser jodido, pero es el objetivo de mínima que nos pusimos. Nos tocó una zona complicada, pero un batacazo podemos dar", explicó Simonet sobre próximo Mundial, donde Argentina debutará el viernes 13 midiéndose con Dinamarca y luego enfrentará a Suecia (15), Qatar (17), Egipto (18) y Bahrein (20), todos los partidos en París.

Sin embargo, el 'Chino' sueña a lo grande y explicó sonriente: "Sería lindo jugar octavos o cuartos de final en Montpellier, porque sé que seríamos locales. Buscamos siempre algo más".

"Tenemos que seguir demostrando lo que somos como equipo, repetir lo que conseguimos a lo largo de estos años, y poder seguir entrando en la historia", agregó.

Diego sabe que para conseguir siendo protagonistas "es clave la unión del grupo" y que "la preparación que se hizo en Buenos Aires fue importante para ir conociéndose con los chicos nuevos que se sumaron al plantel".

Para este torneo, Gallardo decidió dar paso a un recambio generacional con los ingresos de Lucas Moscariello, Sebastián Deschamps, Pablo Vainstein y Julián Souto Cueto.



Fuente: