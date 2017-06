Un bebé fue restituido a su madre acusada de abuso y ahora está internado

Cuando apenas tenía un mes y medio, Valentino entró al Hospital Pediátrico de Corrientes con un brazo fracturado y quemaduras de cigarrillos en los pies y en los testículos. Todas las miradas apuntaron a su madre, Angie Zuloaga, una colombiana de unos 20 años no supo qué decir cuando era interrogada por los médicos.

Entonces, le quitaron la guarda de su hijo y se lo entregaron Silvia Sosa, que aceptó ser su mamá "del corazón". Pero la vida tranquila del bebe duró poco. Hace unos días, la jueza Rosa Esquivel pidió que se lo reintegre a su mamá biológica.

"No nos explicó las razones de esta decisión, dijo que habíamos hecho mal los trámites y que no teníamos autoridad sobre el niño para cuestionar su accionar", contó Karina, hermana de Silvia, de acuerdo con lo publicado por el diario El Tribuno.

A días de volver con su mamá, Valentino volvió al hospital. El bebe de siete meses llegó a la guardia inconsciente y con convulsiones. Ahora está conectado a un respirador artificial con cuatro fracturas de cráneo y golpes en todo el cuerpo.

La familia sustituta no puede entender lo que ocurrió. Aseguran que el seguimiento del caso falló o no se hizo. Nadie controló a la mamá, que había sido acusada por abuso infantil y que vive en el barrio San Roque, Corrientes , con su pareja y varios chicos.

Patricia Nazer es titular del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y aseguró que la jueza Rosa Esquivel no responde las llamadas. "Estoy muy dolida porque es una causa que seguimos nosotros y cuando le devolvieron a la madre ya le había presentado a la jueza mi disconformidad: me dijo que no era de mi competencia", finalizó.