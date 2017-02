Un bebé recién nacido murió atragantado con una uva. La mamá del pequeño no sabe en qué momento su pequeño sobrino le dio la fruta a su hijo.

La mujer de 23 años, que tiene otros 4 hijos, relató que salieron temprano de la cosecha y, apenas llegaron a su casa en la calle Mendoza Vieja, se sentaron a tomar mate junto a los niños . "No me di cuenta en qué momento mi sobrino le pasó una uva al bebé. Estábamos hablando cuando mi hermana me dice que el niño se estaba ahogando. Empecé a pegarle en la espaldita al niño para ver si largaba el grano de uva. Le metí los dedos".





